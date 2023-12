Like a Dragon Infinite Wealth: minijuegos, lugares, fecha de lanzamiento y más

Sega y Ryu Ga Gotoku Studio han revelado nueva información sobre Like a Dragon: Infinite Wealth de cara a su lanzamiento, el próximo 26 de enero del 2024. Esta información contiene detalles sobre las locaciones, actividades o minijuegos a los que podremos acceder jugando Like a Dragon: Infinite Wealth. Así que aprovecharemos para contarles más detalles de Like a Dragon: Infinite Wealth como su historia, canciones del Karaoke y fecha de lanzamiento.

Atentos, ya que iremos actualizando este articulo esencial de Like a Dragon: Infinite Wealth con información sobre el sistema de combate, enemigos y más.

Índice

¿Cuál es la historia de Like a Dragon: Infinite Wealth?

La historia de Like a Dragon: Infinite Wealth sigue a Ichiban Kasuga, el cual ha dejado atrás su pasado criminal y ahora es un «salaryman» en Tokio. Sin embargo, su pasado le alcanza lo persigue y pronto las noticias sobre su anterior «vida» son reveladas por una Vtuber conocida. Gracias a esto, Ichiban es despedido de su trabajo y se encuentra solo y sin dinero.

Los antiguos camaradas de Ichiban de la yakuza le informan que su madre biológica, Akane, no estaba muerta y que ha sido vista en Hawai. Por esta razón, Kasuga toma un avión a Honolulu para por fin conocerla. No obstante, al llegar a su destino, es asaltado y despojado de todas sus pertenencias. Nuevamente, sin dinero y esta vez sin amigos que le ayuden, Ichiban Kasuga se ve obligado a empezar una vez más de cero. Durante su estadía ayuda al legendario Dragon de Dojima, el cual está en una misión para la facción Daidoji.

Además de la historia de Kasuga, parece que Like a Dragon: Infinite Wealth será el último baile del Dragón de Dojima.

¿Qué locaciones o lugares encontraremos en Like a Dragon: Infinite Wealth?

Hawái cuenta con muchas otras zonas para explorar, entre las cuales se encuentran el distrito cultural, el centro de la ciudad (downtown) y el puesto de la ciudad (shipper’s wharf). No obstante, Ryu Ga Gotoku Studio ha dado una breve descripción de algunos de los sitios que debemos visitar con Kasuga y Kiryu cuándo juguemos Like a Dragon: Infinite Wealth.

1. Playa Aloha (Aloha Beach)

No hay mejor lugar para pasar el tiempo que la playa Aloha (Aloha Beach). Este es uno de los lugares más populares de la isla. En este sitio, los visitantes vienen de todas partes para hacer surf o simplemente relajarse en la playa. Aquí también podrá nadar con los miembros de su grupo y recolectar algunos objetos para recuperar las estadísticas.

2. Centro comercial Anaconda

La zona del Centro Comercial Anaconda, en Like a Dragon: Infinite Wealth, es el mayor complejo comercial de Hawai. Se dice que el Centro Comercial Anaconda es un lugar que ofrece todo lo que pueda un ser humano desear y hasta más. En este espacio, también encontraremos una variada gama de opciones de entretenimiento, incluyendo juegos de arcade y una selección de lugares para comer y recuperar nuestras estadísticas.

3. Chinatown

Durante el día, Chinatown se anima con vendedores ambulantes, mercados de productos y los cientos de voces de los habitantes y turistas del lugar. Sin embargo, al caer la noche, el Hotel Nirvana y sus estridentes luces se elevan sobre Chinatown y le da una vista y sensación totalmente distinta al lugar.

4. Waikīkī

Waikīkī es el lugar perfecto para ir de compras en Like a Dragon: Infinite Wealth. Aquí debemos asegurarnos de dar una vuelta por el Worldwide Market Village, el cual está atiborrado de tiendas de recuerdos y de grandes marcas.

5. Distrito Cinco (District Five)

Más allá de los logares turísticos de Honolulú en Like a Dragon: Infinite Wealth se esconden lugares peligrosos y secretos. Uno de estos es el Distrito Cinco, el cual es una parte de la ciudad tomada por la mafia local. Esta peligrosa zona permanece vedada al público. Asi que debemos estar preparados para visitarla.

6. Pequeño Japón (Little Japan)

El pequeño Japón es un área habitada por la comunidad japonesa local de Hawaii, en Like a Dragon: Infinite Wealth. Little Japan, como se llama en su localización al inglés y japonés, cuenta con un restaurante de sushi. Este es aclamado tanto por los lugareños como por los visitantes. En el pequeño Japón también encontraremos un santuario, en el cual se rumorea que habita una misteriosa mascota.

Primeros minijuegos de Like a Dragon: Infinite Wealth en ser revelado por Ryu Ga Gotoku Studio

Aún quedan minijuegos que conocer en Like a Dragon: Infinite Wealth, pero mientras tanto veamos aquellos que ya han sido anunciados por Ryu Ga Gotoku Studio.

Además de divertirnos tendremos que conocer muy bien el lugar donde estaremos.

1. Isla Dondoko (Dondoko Island)

Ichiban no solo mostrará su nivel en el Karaoke de Like a Dragon: Infinite Wealth.

En este minijuego de Like a Dragon: Infinite Wealth nuestra misión Convierte la isla en un centro turístico de lujo. Sega describe el minijuego Isla Dondoko (Dondoko Island) de Like a Dragon: Infinite Wealth de la siguiente manera:

A raíz de unos acontecimientos imprevistos, Kasuga se encuentra con la responsabilidad de re hacer su vida en la isla de Dondoko, un lugar que desgraciadamente se ha convertido en el vertedero local. Kasuga forma equipo con los personajes mascota Gachapin y Mukku para transformar la isla de vertedero a complejo turístico de cinco estrellas. Golpea la basura esparcida por los alrededores con un bate para encontrar recursos, que podrás utilizar en el bricolaje. Construye muebles y edificios, como clubes de cabaret y tiendas, para mejorar la infraestructura de la isla.

2. Crazy Delivery

En este minijuego de Like a Dragon: Infinite Wealth podremos ganar dinero haciendo entregas. Además, mientras cumplimos con los pedidos tendremos la posibilidad de ejecutar acrobacias en nuestra ruta para ganar mejores propinas y aumentar la recompensa.

3. Karaoke en Like a Dragon: Infinite Wealth

Algunas de estas canciones ya estaban disponibles en el Karaoke de la demostración de Like a Dragon: Infinite Wealth.

Estas son las primeras canciones confirmadas en el Karaoke de Like a Dragon: Infinite Wealth:

Summertime Groove interpretada por Ichiban Kasuga

Baka Darou (Playing the Fool) interpretada por Kazuma Kiryu

Honolulu City Lights interpretada por Chitose Fujinomiya

AWAKE interpretada por Saeko Mukoda

If I Could Love the One I Love interpretada por Joongi Han

Hell Stew interpretada por Ichiban Kasuga

Judgment -shinpai- interpretada por Kazuma Kiryu

4. Darts Live 3 (Dardos)

Las maquinas del minijuego de dardos en Like a Dragon: Infinite Wealth agregarán nuevas reglas. Así que este es un lugar que visitaremos con nuestros amigos o algunos conocidos para retarlos.

5. m HOLD’EM (Poker)

El minijuego de póquer llamado HOLD’EM regresa en Like a Dragon: Infinite Wealth y su jugabilidad sigue siendo la misma y sus cambios estéticos representan colores tan alegres como el nuevo epicentro de la historia.

6. Miss Match

Usa la aplicación para salir con diferentes chicas y mejorar tu virilidad.

Con el minijuego Miss Match de Like a Dragon: Infinite Wealth podremos conectar con mujeres despampanantes de todo el mundo usando una nueva aplicación de búsqueda de pareja. Para iniciar tenemos que editar el mensaje y el perfil de Ichiban Kasuga para crear un perfil que les interese a las chicas. Al chatear con una chica en Miss Match podremos elegir una respuestas y emoji que la hagan feliz y animen la conversación. Una vez conseguido el cortejo con éxito llega el momento del esperado encuentro cara a cara de Kasuga con la chica.

7. Juegos de Arcade en Like a Dragon: Infinite Wealth

Por el momento, Ryu Ga Gotoku Studio ha revelado tres de los juegos arcade clásicos de Sega que encontraremos en Like a Dragon: Infinite Wealth. Podremos luchar en SpikeOut, practicar pesca en el lago con SEGA Bass Fishing o crear al equipo de luchadores de nuestros sueños para pelear en equipos de hasta tres personajes en Virtua Fighter 3tb.

¿Cuándo sale o es la fecha de lanzamiento de Like a Dragon: Infinite Wealth?

Además de conocer detalles sobre su historia y jugabilidad, supimos que Like a Dragon: Infinite Wealth saldrá en todo el mundo el 26 de enero de 2024. Este juego estará disponible para PS4, PS5, Xbox One, Series X|S y para PC mediante Steam y Microsoft Store.

Vía: Gematsu