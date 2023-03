La saga de juegos bélicos más popular de todos los tiempos no es ajena a las colaboraciones con otros nombres de la cultura pop. En el pasado hemos visto a personajes como Ghostface, Rambo, John McClane, el Juez Dredd y hasta a Levi de Attack on Titan unirse a los tiroteos. Sin embargo, este no lo vimos venir. Muy pronto podremos tener en Call of Duty: Warzone 2.0 y Modern Warfare II un paquete de operador con Shredder o Destructor, el enemigo de las tortugas ninja en TMNT.

El paquete de operador de este personaje incluirá los siguientes elementos:

Tres Proyectos de armas basado en equipo del pase de batalla de la temporada 2 Escopeta Oroku Rifle de asalto Saki Arma cuerpo a cuerpo Garras de acero (espadas Kodachi)

Vinilo para armas

Apariencia de vehículo para el tanque ligero

Colgante de arma del clan del pie

Este anuncio llega poco después del estreno del tráiler de Caos Mutante, la nueva película de las tortugas ninja. La versión del personaje que aparecerá en el juego está basada en la apariencia que tuvo en las dos primeras películas, lanzadas en 1990 y 1991.

¿Cuándo llega la ‘skin’ de Destructor o Shredder de las Tortugas Ninja (TMNT) a Call of Duty: Warzone 2.0 y Modern Warfare II?

El paquete de operador aparecerá en la tienda del juego más adelante, después de la actualización de mitad de temporada 2. Al momento de realizar esta nota no conocemos la fecha exacta.

Fuente: blog oficial de la franquicia