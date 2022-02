Para celebrar el estreno de la segunda parte de la temporada final de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan), Activision lanzó un paquete trazador que permite que el operador Daniel Yatsu haga ‘cosplay’ de Levi Ackerman. Sin embargo, poco después surgieron filtraciones de que no sería la única apariencia basada en el aclamado ‘manganime’. Se trataba del Titán Acorazado. Sin embargo, los jugadores tuvieron que esperar un mes para enterarse que dicha apariencia llegaría junto con un nuevo paquete trazador el 22 de febrero de 2022.

A continuación, podrán ver todo lo que contiene Paquete Trazador: Attack on Titan — Conjunto Obra Maestra Titán Acorazado para Call of Duty: Vanguard y Warzone Pacific.

¿Qué traerá el Paquete Trazador: Attack on Titan — Conjunto Obra Maestra Titán Acorazado?

La apariencia del Titán Acorazado, Call of Duty celebra el final de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan).

El último paquete trazador basado en Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) estará disponible para los jugadores de Call of Duty: Vanguard y Warzone Pacific. Tendrá un costo de 2,400 CP. Esto es equivalente a $19.99 dólares (Estados Unidos) o $80.000 pesos (Colombia).

Como señala su nombre, el Paquete Trazador: Attack on Titan — Conjunto Obra Maestra Titán Acorazado contiene una decena de elementos cosméticos basados en la obra de Hajime Isayama. Estos incluyen una apariencia del Titán Acorazado para el operador Roland Zeiment y planos para las siguientes armas: el rifle de asalto Fuerza Acorazada, el rifle francotirador Coloso y la pistola Anti-personal, basada en el arma de Kenny Ackerman. El paquete también contiene el emblema animado Paraíso Perdido, el amuleto Suero Titán, el espray Muralla Titán. Como si no fuera suficiente, también incluye el reloj Die-urnal, la tarjeta de llamada Lanzas Relámpago y la animación Fuerza Imparable.

Call of Duty: Vanguard y Warzone están para PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S y PC.

Fuente: página oficial de Call of Duty