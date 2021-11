El polémico juego Six Days in Fallujah, que recrea los duros acontecimientos ocurridos en la ciudad de Faluya en la región de Al Anbar en Irak, se retrasa hasta el 2022. El hecho fue confirmado en un comunicado oficial de la desarrolladora Highware Games y la distribuidora Victura.

No se reveló una fecha exacta para el lanzamiento del juego. Solo se sabe que llegará en algún momento del cuarto trimestre de 2022 y que estará disponible tanto para consolas como para PC. Esto fue lo que comentó el CEO de Victura, Peter Tamte:

“Quedó claro que recrear estas historias reales con alta calidad iba a requerir más gente, capital y tiempo del que teníamos. Duplicar nuestro equipo es solo una de las muchas cosas que estamos haciendo para asegurarnos de que Six Days in Fallujah brinde nuevos tipos de profundidad táctica y emocional a tiradores militares».

No es la primera vez que Six Days in Fallujah retrasa su fecha de lanzamiento. De hecho, la primera vez que se escuchó de este título fue en 2009. A pesar de que Konami y Atomic Games estuvieran detrás del proyecto, este terminó siendo archivado en el año 2011. Después de todo, los hechos en los que se inspira el juego estaban todavía muy recientes, pues ocurrieron en 2004.

Six Days in Fallujah: una polémica por la Guerra de Irak

Numerosas críticas han llovido sobre este proyecto en Estados Unidos. Curiosamente, tanto veteranos de la Guerra de Irak como comunidades musulmanes han solicitado detenerlo nuevamente debido a lo sensible del tema. Se calcula que en la Segunda batalla de Faluya al menos unos 100 soldados estadounidenses y 800 civiles perdieron la vida.

Si bien los desarrolladores comentaron en un inicio que «no habría comentarios políticos», tiempo después cambiaron su versión y señalaron que «las historias eran inseparables de la política«. Además, explicaron que habría un fuerte trabajo documental sustentado por los testimonios de decenas de civiles y combatientes que vivieron los hechos.

