Estudio de Call of Duty: Vanguard habla de las acusaciones contra Activision Blizzard

Vanguard, la próxima entrega de Call of Duty, finalmente fue anunciada oficialmente en un momento bastante «complicado» para Activision Blizzard. Esta empresa fue demandada por el estado de California debido a la cultura de acoso y sexismo que se vive en sus oficinas.

En una presentación virtual para la prensa, Aaron Halon —director del estudio Sledgehammer Games, desarrolladores de Call of Duty: Vanguard— aprovechó para pronunciarse sobre este caso.

Comenzó diciendo que «las historias y el dolor que han compartido las personas es simplemente devastador». En nombre de Sledgehammer Games y todos los equipos que colaboraron con la creación del juego, Halon dijo: «el acoso de cualquier tipo va en contra de lo que representamos. Todos —sin importar su título, rol, género, orientación y etnicidad— deben ser tratados con dignidad, respeto e igualdad».

Agregó que no podía comentar directamente sobre la demanda. Pero insistió que su equipo está comprometido con lograr que todos los miembros se sientan seguros, bienvenidos y respetados.

Las principales acusaciones de la demanda se hicieron específicamente contra Blizzard, pero la parte de Activision no esta libre de pecado y de ahí viene Call of Duty: Vanguard. Queremos creer las palabras de Aaron Halon. Pero no podemos olvidar que muchas veces estos líderes no están enterados de lo que está pasando en sus oficinas.

En todo caso, no podemos dejar que las expectativas hacia este nuevo título nos cieguen ante lo que está ocurriendo. Esperamos lo mejor para todos los empleados de Activision Blizzard.

Mientras tanto, parece que Activision no quiere que su nombre «manche» el de CoD. De hecho, el tráiler ni siquiera incluye su logo.

Pueden enterarse de todo lo relacionado con el nuevo Call of Duty siguiendo este enlace.

