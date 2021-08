El 12 de agosto, el nombre de la próxima entrega de Call of Duty —que está siendo desarrollada por Sledgehammer Games— fue filtrado. No solo eso eso, ya que también se dio a conocer que el juego sería revelado oficialmente el 19 de agosto. Pocos días después, Activision dio veracidad a la filtración compartiendo un ‘teaser’ de Call of Duty: Vanguard. Sin embargo, eso no fue lo único que la compañía hizo antes de la revelación oficial del título.

Por medio de una rueda de prensa, GamerFocus y muchos otros medios descubrieron detalles importantes sobre la campaña, el multijugador, las novedades en materia de jugabilidad y los modos de juego que tendrá Call of Duty: Vanguard. Hemos recopilado toda esta información en un conveniente artículo que será actualizado a medida se revele más sobre el juego.

Aquí encontrarán todo lo que deben saber sobre la ambientación, el lanzamiento, la campaña, los modos multijugador, la jugabilidad y demás aspectos de Call of Duty: Vanguard.

¿Cuándo será el lanzamiento de Call of Duty: Vanguard?

La fecha de lanzamiento de Call of Duty: Vanguard será el 5 de noviembre de 2021.

¿A qué plataformas llegará?

Llegará a PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S y Steam.

¿Call of Duty: Vanguard tendrá modo campaña?

Sí, Call of Duty: Vanguard tendrá modo campaña.

¿De qué tratará la campaña de Call of Duty: Vanguard?

Al igual que las campañas de Call of Duty: WWII y las primeras entregas de la franquicia, la de Vanguard se ambientará en medio de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, se distinguirá de pasados juegos al enfocarse en el nacimiento de las Fuerzas Especiales. Comprenderá múltiples perspectivas y llevará a los jugadores a diferentes frentes del conflicto. Entre estos se encuentran el norte de África y el Pacífico, además del este y oeste de Europa.

David Swenson, director creativo de la campaña, dio a conocer que la historia se ambientará al final de la Segunda Guerra Mundial. Viendo su inminente derrota en el horizonte, Heinrich Freisinger —basado en Heinrich Müller, miembro de alto rango de la SS y jefe de la Gestapo— y otros oficiales nazis empiezan a trabajar en el Proyecto Fénix. Con el fin de descubrir en qué consiste este plan secreto, los Aliados reúnen a cuatro soldados de diferentes partes del mundo para formar la primera iteración de las Fuerzas Especiales. Cabe señalar que Sledgehammer Games tomó varias libertades creativas a la hora de hacer esta historia.

Durante la presentación de Vanguard, Sledgehammer Games presentó los primeros minutos de una misión protagonizada por Arthur Kingsley. En esta, el paracaidista desciende sobre Normandía la noche previa a la Operación Overlord. En territorio hostil, Arthur se ve obligado a emplear sigilo y aprovechar el entorno caótico para sobrevivir y cumplir su misión.

Justo como había dicho Swenson, la campaña será bastante cinematográfica. Para bien o mal, parece que esto vendrá de la mano con una gran cantidad de QTE (Quick Time Events).

¿La campaña de Call of Duty: Vanguard se relacionará de alguna forma con la de WWII?

No, la campaña de Call of Duty: Vanguard será completamente independiente.

¿Quiénes serán los protagonistas de la campaña de Call of Duty: Vanguard?

Las Fuerzas Especiales de Call of Duty: Vanguard estarán conformadas por los siguientes soldados. Aunque todos están inspirados en figuras históricas, Sledgehammer Games ha tomado varias libertades creativas para hacer su primera iteración de las Fuerzas Especiales:

Arthur Kingsley – Está basado en Sidney Cornell , uno de los paracaidistas que descendió sobre Normadía el día anterior a la Operación Overlord. Es el líder de las primeras Fuerzas Especiales.

Está basado en , uno de los paracaidistas que descendió sobre Normadía el día anterior a la Operación Overlord. Es el líder de las primeras Fuerzas Especiales. Polina Petrova – Está basada en Lyudmila Pavlichenko , la francotiradora más mortífera de la historia con 309 muertes confirmadas y heroína del Ejército Rojo.

Está basada en , la francotiradora más mortífera de la historia con 309 muertes confirmadas y heroína del Ejército Rojo. Wade Jackson – Está basado en Vernon Micheel , el héroe de la Batalla de Midway.

Está basado en , el héroe de la Batalla de Midway. Lucas Riggs – Está basado en Charles Uphamm, mejor conocido por sus actos heroicos en la Batalla de Creta y el frente de África durante la Segunda Guerra Mundial.

¿Quién será el compositor de la música de Vanguard?

Bear McCreary, mejor conocido por hacer la música de God of War (2018) y Godzilla II: El rey de los monstruos (2019), será el compositor de la banda sonora de Vanguard. Estará principalmente conformada por instrumentos de cuerda, tales como violines y violonchelos.

¿Cómo será la jugabilidad de Call of Duty: Vanguard?

Aunque la jugabilidad se mantendrá generalmente igual que la de anteriores entregas de la franquicia, Call of Duty: Vanguard gozará de nuevas mecánicas tácticas. Entre estas se encuentra la implementación de escenarios que reaccionarán de forma realista a los tiroteos.

Como si lo anterior no fuera suficiente, Call of Duty: Vanguard supondrá el regreso del armero. Por supuesto, este apartado contará con nuevas opciones de personalización. Hablando de lo último, también habrá diferentes tipos de munición y balísticas personalizables.

En lo que respecta a calidad de vida, Call of Duty: Vanguard añadirá un filtro en la búsqueda de partidas llamado “Ritmo de combate”. A través de este, será posible modificar la cantidad máxima de jugadores en un mapa. Habrá tres configuraciones: Táctico, Estándar y Blitz.

¿Qué modos de juego tendrá Call of Duty: Vanguard?

Además del modo campaña y los modos clásicos del multijugador, Call of Duty: Vanguard supondrá el debut de una nueva modalidad: Champion Hill. Esta funcionará como un torneo Round Robin y reunirá a 8 equipos en un mismo mapa con 4 arenas. Estos equipos serán repartidos de forma que quede un par en cada arena. Cada equipo tendrá un número fijo de vidas y se enfrentarán en una serie de rondas de 1 minuto. Los equipos que pierdan todas sus vidas serán eliminados y los demás avanzarán hasta que solo quede un ganador.

Un elemento distintivo de Champion Hill será la progresión de armas. Aunque al principio comenzarán con armas básicas, los equipos podrán encontrar y comprar un mejor arsenal. Más importante, este se mantendrá entre rondas y podrá mejorarse en medio de estas.

Por supuesto, Vanguard también marcará el regreso del Modo Zombis. El desarrollo de esta modalidad es encabezado por Treyarch y servirá como preludio del Modo Zombis de Black Ops Cold War. Esta será la primera vez que un Modo Zombis se cruzará con el de otro Call of Duty.

En lo que respecta a Warzone, Raven Software está encabezando el desarrollo de un nuevo mapa para el ‘Battle Royale’. Este llegará con un nuevo sistema antitrampas. Como las otras iteraciones de Warzone, la de Call of Duty: Vanguard integrará todas las armas de la última entrega. También estará conectada con la versión de Black Ops Cold War y Modern Warfare.

¿Cuántos mapas habrá en el lanzamiento de Vanguard?

Greg Reisdorf, director creativo del apartado multijugador, dio a conocer que Call of Duty: Vanguard hará gala de más de 20 mapas multijugador en su lanzamiento.

¿En qué motor está siendo desarrollado Vanguard?

El juego está siendo desarrollado con IW 8.0, el mismo motor gráfico con el que Infinity Ward y Treyarch desarrollaron Call of Duty: Modern Warfare y Black Ops Cold War.

¿Sacará provecho al control DualSense (PS5)?

Josh Bridge, director de Call of Duty: Vanguard, dio a conocer que están trabajando para sacar el mayor provecho al mando DualSense. Sin embargo, no especificó cómo lo harán.

¿Será un “juego como servicio”?

Sí, Vanguard continuará recibiendo contenidos gratuitos después de su lanzamiento.

¡Este artículo será actualizado a medida que se revele más información!