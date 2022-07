Sonic Frontiers: tráilers, fecha, jugabilidad y todo lo que sabemos hasta ahora

¿Te gusta Sega y te interesa saber más de su famoso erizo más allá de los clásicos juegos que podemos ver en Sonic Origins? Si es así, te puede interesar Sonic Frontiers, el nuevo título de la franquicia que llegará muy próximamente, por lo que en esta nota reunimos datos como qué es este juego, qué se sabe de su fecha de lanzamiento, cómo es su jugabilidad, si ya tiene tráiler, las críticas que ha tenido y demás datos que necesitas saber sobre él.

Comenzaremos con lo más básico, que es explicar de qué se trata y por qué es importante:

¿Qué es Sonic Frontiers?

Captura de pantalla de las Islas Starfall.

Sonic Frontiers es un nuevo juego de plataformas y acción/aventura en 3D que está siendo desarrollado por Sonic Team en Sega. Se trata de la búsqueda de las Esmeraldas del Caos en un lugar misterioso llamado las Islas Starfall. Sonic llega ahí después de separarse de Amy y Tails por la acción de un agujero de gusano.

Fue anunciado como el primer juego de mundo abierto de la franquicia de Sonic, por lo que hay muchas expectativas puestas en él. Ha estado en desarrollo desde Sonic Forces (2018), así que se ha convertido en uno de los títulos que más ha tardado en ser lanzado. Después de todo, se pretendía que este juego planteara algo diferente de lo que se había hecho hasta el momento y que además representara un enfoque más moderno dados los 30 años de la franquicia. A todo esto se le suma haber reiniciado por completo el desarrollo y la pandemia del Covid-19.

¿Hay tráiler de Sonic Frontiers?

A mediados de 2021 Sega reveló un pequeño video en el que se podía ver a Sonic corriendo por un bosque. Desde entonces, hubo varias filtraciones, pero no fue hasta Game Awards 2021 que se hizo oficial el nombre de Sonic Frontiers.

Durante dicho evento, pudimos ver el tráiler oficial de Sonic Frontiers, el cual expandió el primer video para mostrarnos cómo llega Sonic a las Islas Starfall y parte del entorno que deberá recorrer en este juego.

¿Cuándo sale este juego?

Todavía no hay una fecha de lanzamiento confirmada para Sonic Frontiers.

Hasta ahora no hay una fecha específica de lanzamiento para Sonic Frontiers. Sin embargo, su página oficial indica que este estará disponible para «fiestas de 2022«; es decir, la época navideña y últimos días de este año.

¿Cómo es la jugabilidad del título?

A inicios de junio se compartieron nuevos videos de cómo interactuaría el jugador con el título. El primero hace referencia a la jugabilidad con el entorno, pues podemos ver a Sonic corriendo por superficies bastante amplias. Aquí confirmamos que este puede impulsarse para ganar velocidad, saltar muy alto, correr por las paredes, deslizarse por tubos de metal y hasta más. Todo esto se hace mientras se trata de recolectar aros y monedas.

Este video también deja la sensación de que Sonic no es tan rápido como debería ser. Se le ve corriendo, pero a menudo no atraviesa el camino a la velocidad a la que el jugador ha estado acostumbrado a otros títulos.

Por otro lado, también se publicó un video sobre los combates. En este podemos darnos cuenta que la jugabilidad de Sonic Frontiers no solo se basará en recorrer caminos, sino que también se tratará de derrotar a enemigos mecánicos, algunos muy similares a los de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Sonic podrá hacer combos de puños y patadas (incluso en el aire) a estos enemigos, pero deberá tener cuidado del contraataque de ellos. Adicionalmente, podrá adquirir nuevos ataques como el de desplazarse rápidamente en el aire para dar un golpe certero.

Por lo visto, habrá una mecánica de trazar círculos alrededor de los enemigos con una extraña herramienta de energía azul. Esto le permitirá activar efectos como levantarlos en el aire para dejarlos desprotegidos y sin defensas. La última capacidad mencionada ayuda también en la resolución de ‘puzles’ que se encuentran en el mapa. Por ejemplo, permite la activación de ciertas estatuas para abrir puertas o pasadizos. Parece que será muy común hacer este tipo de actividades de resolver acertijos o ‘puzles’.

Un elemento destacable es la presencia de jefes de gran tamaño. Para derrotarlos Sonic deberá utilizar su velocidad para esquivar ataques y llegar a los puntos débiles. Hasta ahora han mostrado a uno solo, pero esto puede ser un elemento muy llamativo si se sabe explotar de la manera correcta y con suficiente creatividad.

Más recientemente, Nintendo señaló que dentro de la jugabilidad de Sonic Frontiers también habría una zona llamada ‘El Ciberespacio’. Tal parece que se trata de desafíos en los que Sonic podrá entrar para tratar de completarlos en tiempo récord y recolectar llaves para progresar en la historia.

¿Qué críticas hay hasta ahora de este juego?

Sonic Frontiers ya está expuesto a críticas previas a su lanzamiento.

Sonic Frontiers no ha sido ajeno a las críticas y la polémica. Desde la publicación de los tráileres de jugabilidad, uno de los comentarios más comunes hechos por la prensa y el público es que el mundo puede llegar a «verse vacío y sin vida». Esto indica una preocupación por una posible falta de contenido o de cosas por hacer en medio de un mundo tan grande.

Por otro lado, también se ha comentado que los combates pueden parecer demasiado fáciles. Ya se confirmó que no habrá ajustes de dificultad y que será el mismo juego para todos, por lo que la preocupación de combates sin retos y monótonos es algo que sigue siendo muy señalado.

Estaremos actualizando los datos que se publiquen sobre Sonic Frontiers previos a su lanzamiento.