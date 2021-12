A pesar de que su nombre puede sugerir lo contrario, The Game Awards no es popular por sus galardones. En ese caso, ¿por qué cientos de miles de jugadores sintonizan anualmente el evento de Geoff Keighley? La razón es sin lugar a duda los anuncios de juegos y demás productos. Por supuesto, la edición de este año no fue la excepción. A continuación, podrán encontrar algunos de los juegos y anuncios presentados dentro de The Game Awards 2021.

¿Qué juegos y anuncios se presentaron en The Game Awards 2021?

A continuación, encontrarán los demás juegos y anuncios hechos en The Game Awards 2021.

Tunic

Desarrollado por Andrew Shouldice, este juego de aventura isométrico inspirado en The Legend of Zelda finalmente llegará a Xbox One y Xbox Series X/S el próximo 16 de marzo.

The Texas Chainsaw Massacre

Aunque el tráiler no muestra jugabilidad, da a entender que será un multijugador isométrico en la vena de Dead by Daylight. Está siendo desarrollado por Fear the Gun y Sumo Digital.

Star Wars Eclipse

¡El juego de Star Wars desarrollado por Quantic Dream es una realidad! Por el momento, solo sabemos que se llamará Star Wars Eclipse y transcurrirá en la era de la Alta República.

Alan Wake II

Tras más de una década, Alan Wake por fin recibirá una secuela. Lo único que se sabe es que llegará en algún momento de 2023 y será el primer ‘survival horror’ en forma de Remedy Entertainment. Este juego llegará exclusivamente a PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC.

Horizon Forbidden West

Dune: Spice Wars

Este RTS basado en la obra de Frank Herbert llegará a acceso anticipado de Steam en 2022. Desarrollado por Shiro Games, permitirá que los jugadores utilicen toda clase de métodos —tanto leales como criminales— para hacerse con la especia y controlar el universo.

Tiny Tina’s Wonderlands

Among Us VR

Among Us VR llegará a PlayStation VR, Meta Quest 2 y Steam.

DokeV

Star Trek: Resurgence

Ambientada tras los eventos de Viaje a las estrellas: La nueva generación, esta aventura gráfica pondrá a los jugadores en los zapatos de Jara Rydek y Carter Diaz —oficial y ingeniero de la USS Resolute, respectivamente— y será desarrollada por Dramatic Labs. Para aquellos que no sepan, este estudio está conformado por más de 20 antiguos miembros de Telltale Games.

Star Trek: Resurgence llegará a PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S y PC vía Steam en 2022.

Rumbleverse

Desarrollado por Iron Galaxy, Rumbleverse será un ‘Battle Royale’ en el que 40 jugadores lucharán entre sí por el primer lugar. Aunque el tráiler no muestra jugabilidad, el estudio ha dado a conocer que el combate será exclusivamente cuerpo a cuerpo. Sin embargo, será posible utilizar armas contundentes y consumir objetos que darán ventajas en los combates.

Rumbleverse llegará a PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S y PC vía Epic Games Store el 15 de febrero de 2022. El registro para participar en el acceso anticipado ya está disponible.

A Plague Tale: Requiem

El primer tráiler de jugabilidad de A Plague Tale: Requiem deja ver que el sigilo seguirá siendo importante. Sin embargo, también evidencia que habrá un mayor énfasis en la acción. La próxima aventura de Amicia y Hugo será más grande en lo que respecta a escala. Podrán explorar nuevas regiones y ciudades en búsqueda de una cura para la maldición de Hugo.

El juego llegará a PS5, Xbox Series X/S, Switch y PC en algún momento de 2022.

Destiny 2: La reina bruja

El último tráiler de la próxima expansión de Destiny 2 deja ver porciones de la primera misión que llegará con la nueva campaña. A su vez, esta deja ver algunos de los enemigos a los que tendrán que hacer frente los jugadores. Sin embargo, entre estos destaca un caballero de la Colmena que de alguna forma puede utilizar la Luz e incluso es revivido por un Espectro.

Destiny 2: La reina bruja estará disponible el 22 de febrero de 2022.

Slitterhead

Keiichiro Toyama —director del Silent Hill, Forbidden Siren y Gravity Rush— aprovechó el marco de The Game Awards 2021 para anunciar su próximo juego: Slitterhead. Por el momento se desconoce cómo será la jugabilidad, pero el adelanto parece indicar que será un juego de acción. También se ha revelado que Akira Yamaoka compondrá la banda sonora.

Se desconoce cuándo será la fecha de lanzamiento de Slitterhead.

Nightingale

Este consistirá en un juego supervivencia con un componente multijugador ambientado en un mundo fantástico de Fae. Será el primer proyecto de Inflexion Games, estudio conformado por veteranos de BioWare. Su fundador es Aaron Flynn: antiguo director general del estudio.

Se desconoce cuándo será la fecha de lanzamiento de Nightingale.

Cuphead: The Delicious Last Course

El esperado DLC de Cuphead finalmente tiene fecha de lanzamiento: 30 de junio de 2022.

Tchia

El juego llegará a PS4, PS5 y PC vía Epic Games Store durante el segundo trimestre de 2022.

Warhammer 40.000: Space Marine 2

Tras un corto cinematográfico, el tráiler deja ver un poco de la frenética jugabilidad de la esperada secuela de Warhammer 40.000: Space Marine. Igual que el título de 2011, será un juego de disparos en tercera persona con elementos multijugador reminiscente a Gears of War.

Warhammer 40.000: Space Marine 2 llegará a PS5, Xbox Series X/S y PC.

Forspoken

Por medio de un nuevo tráiler, Square Enix ha presentado más del sistema de combate —que se compondrá de ataques mágicos— y la historia de Forspoken. Uno de los principales enfoques del adelanto son los Tantas, que serán los principales antagonistas de la historia.

Forspoken llegará a PlayStation 5 y PC el 24 de mayo de 2022.

ARC Raiders

Embark Studios, estudio compuesto por extrabajadores de Battlefield, presentó su primer proyecto en The Game Awards: ARC Raiders. En este juego de disparos en tercera persona cooperativo, escuadrones de supervivientes deberán explorar un mundo postapocalíptico mientras trabajan en equipo para repeler a las mortales máquinas que lo habitan.

El juego llegará a PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC en algún momento de 2022.

Elden Ring

CrossfireX

La exclusiva de Xbox finalmente tiene nueva fecha de lanzamiento: 10 de febrero de 2022.

Evil West

Por primera vez, Focus Home Interactive deja ver el frenético sistema de combate que tendrá Evil West. Este título llegará a PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S y PC en 2022.

Weird West

El último tráiler de Weird West no solo deja ver más de sus mecánicas RPG, un tanto reminiscentes a Fallout, sino que revela su fecha de lanzamiento: el 11 de enero de 2022.

Saints Row

Chivalry 2

Entre el 9 y el 12 de diciembre, Chivalry 2 puede jugarse completamente gratis.

Steelrising

The Lord of the Rings: Gollum

Bloodhunt

El multijugador competitivo ambientado en el universo de Vampire: The Masquerade desarrollado por Sharkmob llegará a PlayStation 5 y PC en el segundo trimestre de 2022.

Dying Light 2: Stay Human

Metal: Hellsinger

Este juego de acción y ritmo llegará a PS5, Xbox Series X/S y PC en 2022.

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Final Fantasy VII Remake Intergrade estará disponible en Epic Games Store el 16 de diciembre.

Monster Hunter Rise: Sunbreak

Warhammer: Vermintide 2 – Warrior Priest

El DLC para el juego de acción en primera persona ya está disponible para PC y consolas Xbox. Warrior Priest también llegará a PlayStation 4, pero habrá que esperar hasta enero de 2022.

Persona 4 Arena Ultimax

El juego de peleas de Arc System Works llegará a PS4, Switch y Steam el 17 de marzo de 2022.

Babylon’s Fall

El juego de acción de PlatinumGames llegará a PS4, PS5 y PC el 3 de marzo de 2022. Aquellos que reserven la edición deluxe podrán disfrutar del acceso anticipado desde el 28 de febrero.

Planet of Lana: An Off-Earth Odyssey

Esta aventura tendrá como compositor musical a Takeshi Furukawa, mejor conocido por su trabajo en The Last Guardian. El juego llegará a Xbox One, Xbox Series X/S y Steam en 2022.

Thristy Suitors

The Expanse: A Telltale Series

Fuente: The Game Awards 2021