Sonic Frontiers – Reseña

Sonic Frontiers

En resumen

Sonic Frontiers es un juego divertido, en el cual se puede pasar un buen tiempo explorando, recolectando objetos, resolviendo acertijos, combatiendo con diferentes enemigos y cruzando niveles cortos pero del gusto de cualquier fanático de los juegos de plataformas. Sin embargo, el nuevo juego del Sonic Team no es perfecto y sumado a sus inconsistencias gráficas presenta un tercer acto que no está a la altura de las primeras horas del título y siempre deja la sensación de haber necesitado un poco más de tiempo en su desarrollo. No obstante, no es descabellado decir que —a pesar de estar lejos de ser el mejor juego del 2022— Sonic Frontiers es lo mejor del erizo azul en años.