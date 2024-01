Adiós a Riot Forge y a los juegos en el universo de League of Legends

League of Legends cuenta con más de 160 personajes controlables, cada uno con su propia historia vinculada a una región de Runaterra, el mundo en que se desarrolla el juego. Para la gran mayoría de jugadores de este MOBA, eso es irrelevante. Solo están aquí para competir. Pero hay otros como yo que queremos conocer más sobre los campeones. Partes de sus historias se han revelado mediante novelas cortas, artículos en Internet, cómics y la excelente serie de Netflix Arcane, pero es poco lo que podemos aprender si solamente jugamos LoL.

A finales de 2019, Riot Games anunció la creación de Riot Forge, una subdivisión encargada de publicar juegos desarrollados por estudios independientes basados en el universo de Runaterra y protagonizados por los campeones de LoL. Bajo este sello lanzaron media docena de juegos muy interesantes que realmente ayudaron a que conociéramos más de este mundo y sus habitantes. Es por eso que lamento tremendamente el final de la “forja”.

Mediante un comunicado oficial publicado el 22 de enero de 2024, Riot Games anunció el despido de más de 500 empleados y la finalización de varios proyectos. Según sus directivos, la empresa había duplicado su tamaño en los últimos años y ese crecimiento resultó insostenible en la era pospandemia. Tenían que hacer una reestructuración, por lo que se deshicieron del 11% de empleados y de varios proyectos. Entre los programas cancelados se encontraba Riot Forge y con su final decimos adiós los juegos ‘spin-off’ de League of Legends.

Por supuesto, la verdadera tragedia aquí son el medio millar de personas que han perdido sus trabajos. Riot Games anunció que les dará una sustanciosa liquidación y apoyo. Eso se agradece, pero lo ideal hubiera sido evitar esta situación y que fueran los directivos que tomaron malas decisiones los que pagaran los platos rotos. Aun así, no puedo negar que también me entristece enormemente saber que no habrá más juegos como Ruined King, The Mageseeker, Song of Nunu y Convergence.

Historias de Runaterra

Mediante la serie Arcane y los juegos de Riot Forge, Riot Games había logrado algo que se le había dificultado por una década: desarrollar la trama y personalidad de los campeones de LoL. Hasta la llegada de estas obras, el apego de los jugadores por los personajes que controlaban se basaba principalmente en su estética y jugabilidad. Su trasfondo era algo que quedaba en tercer lugar.

Gracias a los juegos de Riot Forge pudimos conocer a fondo el sufrimiento y humanidad de un personaje tan complejo como Sylas, que para muchos no era más que un villano. Nos permitió ver el complejo conflicto de clases que se vive en Zaun a través de los ojos de Ekko y descubrir qué tan profunda puede llegar a ser la amistad entre Nunu y Willump.

Pero hay docenas de personajes más en el universo de LoL que estaban esperando su turno para protagonizar un juego de Riot Forge y ya no lo tendrán. Yo personalmente soñaba con un juego que explorara la compleja relación de Nilah con el demonio de la alegría o un título de terror en el que tuviéramos que huir de Briar. Habían muchos géneros de videojuegos que podían explorarse y muchos lugares de Runaterra que podíamos recorrer. Ahora tendremos que volver a la Grieta del Invocador y seguir combatiendo en partidas en las que el pasado y la personalidad de los campeones apenas importa.

De las Islas de la Sombra a la Ciudad Bandle

Riot Forge solo nos dio seis juegos, pero fueron experiencias muy variadas y coloridas. Me alegra muchísimo haberlas podido experimentar.

Ruined King : este fue un RPG al estilo clásico, con combates por turnos, desarrollado por Airship Syndicate (Battle Chasers). No permitió llevar un equipo formado por Pyke, Braum, Miss Fortune, Illaoi, Ahri y Yasuo a las Islas de la Sombra para descubrir el misterio de la Niebla Oscura. Pueden leer nuestra reseña aquí .

: este fue un RPG al estilo clásico, con combates por turnos, desarrollado por Airship Syndicate (Battle Chasers). No permitió llevar un equipo formado por Pyke, Braum, Miss Fortune, Illaoi, Ahri y Yasuo a las Islas de la Sombra para descubrir el misterio de la Niebla Oscura. . Hextech Mayhem : En este juego de ritmo en el que controlamos a Ziggs causando caos en Piltover. No tiene una gran historia y es considerado por muchos como el menos interesante de los juegos de Riot Games. Pero esta obra de Choice Provision (Bit.Trip) tiene una gran música y representa bien lo divertidos que son los yordle. Aquí está la reseña .

: En este juego de ritmo en el que controlamos a Ziggs causando caos en Piltover. No tiene una gran historia y es considerado por muchos como el menos interesante de los juegos de Riot Games. Pero esta obra de Choice Provision (Bit.Trip) tiene una gran música y representa bien lo divertidos que son los yordle. . The Mageseeker : este título de rol y acción profundiza en una historia conocida del ‘lore’ de League of Legends: la rebelión de Sylas y los magos contra el gobierno de Dalmacia. Es el juego que me enamoró y convenció de que Riot Forge era una fantástica idea que debía durar muchos años. Ahora lloro que no habrán más juegos como este del estudio español Digital Suns (Moonlighter). En esta reseña explico por qué me gustó tanto .

: este título de rol y acción profundiza en una historia conocida del ‘lore’ de League of Legends: la rebelión de Sylas y los magos contra el gobierno de Dalmacia. Es el juego que me enamoró y convenció de que Riot Forge era una fantástica idea que debía durar muchos años. Ahora lloro que no habrán más juegos como este del estudio español Digital Suns (Moonlighter). . Convergence : si son fanáticos de Arcane, tienen que jugar este título y así conocer más sobre Zaun. Este metroidvania de Double Stallion (Speed Brawl) cuenta con geniales gráficos, excelente jugabilidad, un gran doblaje y una gran historia protagonizada por Ekko y sus poderes de control del tiempo. Como leerán en esta reseña, es el mejor de los juegos de Riot Forge .

: si son fanáticos de Arcane, tienen que jugar este título y así conocer más sobre Zaun. Este metroidvania de Double Stallion (Speed Brawl) cuenta con geniales gráficos, excelente jugabilidad, un gran doblaje y una gran historia protagonizada por Ekko y sus poderes de control del tiempo. . Song of Nunu : Esta es una bella aventura de acción y plataformas en 3D de Tequila Works (Rime). No solamente nos permite aprender más del ‘lore’ de Freljord —la región norte de Runaterra— sino que es una emotiva historia sobre el profundo vínculo de hermandad que existe entre el último yeti y el último notai. Lo recomendamos mucho .

: Esta es una bella aventura de acción y plataformas en 3D de Tequila Works (Rime). No solamente nos permite aprender más del ‘lore’ de Freljord —la región norte de Runaterra— sino que es una emotiva historia sobre el profundo vínculo de hermandad que existe entre el último yeti y el último notai. . Bandle Tale: el último juego ‘spin-off’ que explorará el universo de LoL no había salido a la venta cuando anunciaron el final de Riot Forge. Este será un relajado juego de administración, creación de ciudades y comunidad de la mano de Lazy Bear Games (Graveyard Keeper). Al menos podremos pasar tiempo con los yordle antes del final de esta historia.

Voy a extrañar mucho los juegos de Riot Forge. Además de expandir el mundo e historias de League of Legends, eran una perfecta oportunidad para que los estudios independientes estiraran sus alas y encontrarán algo de seguridad mientras trabajaban en sus propios proyectos.

Todavía quiero conocer más del universo LoL y es una lástima que no vamos a tener más juegos tan interesantes como estos para que me guíen por Runaterra. Afortunadamente todavía me queda la temporada 2 de Arcane en el horizonte.