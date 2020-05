A finales de marzo, XSEED Games anunció que Story of Seasons: Friends of Mineral Town —entrega lanzada en Japón el 17 de octubre de 2019— llegaría a Occidente durante el tercer trimestre de 2020. Ahora, tras dos meses de espera, el distribuidor ha especificado que el simulador de vida y agricultura estará disponible para Switch a partir del próximo 14 de julio.

Además de la revelación de la fecha de lanzamiento, XSEED Games ha compartido un nuevo tráiler enfocado en la jugabilidad. Este deja ver las mecánicas típicas de la franquicia. No menos importante, muestra algunas novedades que llegarán. Entre estas destaca la adición de dos nuevos intereses amorosos: Jennifer y Brandon. Cabe recordar que este título es un ‘remake’ de Harvest Moon: Friends of Mineral Town, título que debutó en 2003 para Game Boy Advance. También añade contenidos de la secuela More Friends of Mineral Town (2003).

Cabe recordar que aquellos que reserven Story of Seasons: Friends of Mineral Town para Nintendo Switch en la tienda de XSEED Games —a la cual pueden acceder siguiendo este enlace— recibirán un traje de vaca dentro del juego y un peluche de bolsillo basado en la vaca Strawberry Hanako. Este último estará disponible hasta que se agoten las existencias.

Fuente: comunicado de prensa de XSEED Games