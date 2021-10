En 2005, los jugadores pudieron conocer un curioso título de acción que se desarrollaba en medio de un apocalipsis zombi. Lo divertido es que no controlaban a un sobreviviente, sino a uno de los muertos vivientes en una aventura con mucho humor. Su nombre es Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse y es el juego gratis de la semana en Epic Games Store.

Esta no es la versión original de hace más de 15 años, sino una remasterización que salió a la venta a comienzos de año. También está disponible para PS4, PS5, Xbox One, Series X|S y Nintendo Switch.

Igual que el reciente relanzamiento de Destroy all Humans! (cuya reseña pueden encontrar aquí), esta historia tiene un notable sabor y humor estilo ‘pulp’, inspirado en las películas de horror y ciencia ficción de los años cincuenta.

¿Cómo redimir el juego gratis Stubbs the Zombie en Epic Games Store?

Solo tienen que entrar a este sitio web e iniciar sesión con su cuenta de Epic Games (la misma que usan en Fortnite). Luego tienen que dar clic en el botón ‘Obtener’ para agregar el juego a su biblioteca. Recuerden que deben tener activada la autenticación de dos factores.

Deben hacer esto antes de las 10:00 a.m. (hora de Colombia) del 21 de octubre de 2021. Ese es el momento en que termina la oferta.

Este no es el único regalo que nos tiene Epic Games esta semana. Aquí podemos redimir un paquete ‘Epic’ para el juego gratis Paladins. Con este podemos desbloquear sin costo a cuatro campeones: Androxus, Raum, Tyra y Ying. El paquete también incluye los aspectos Androxus exaltado, Raum subyugador, Tyra baronesa y Ying Mordisco de dragón.

El juego gratis de la próxima semana en Epic Games Store será Among the Sleep. Este es un curioso juego de terror en el que controlamos un bebé.

