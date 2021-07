Durante casi medio Set, Pengu y sus aliados han estado luchando contra la Niebla Negra en TeamFight Tactics (TFT). Sin embargo, un nuevo Set está a la vuelta de la esquina. Por supuesto, este supondrá la llegada de varios cambios al ‘auto battler’ de Riot Games.

Con la llegada de la versión 11.15, TeamFight Tactics (TFT) recibirá el Set 5.5 ‘Amanecer de los Héroes’. Al igual que en otros juegos de Riot Games, la versión 11.15 dará comienzo al evento ‘Centinelas de la Luz’ y el debut de Akshan en todos los títulos del universo de LoL.

¿Cuándo estará disponible la versión 11.15 de TeamFight Tactics (TFT)?

La versión 11.15 de TeamFight Tactics (TFT) estará disponible a primera hora del 21 de julio.

¿Qué novedades y cambios traerá la versión 11.15 de TeamFight Tactics (TFT)?

Campeones y rasgos que se irán de TeamFight Tactics (TFT) con el Set 5.5 ‘Amanecer de los Héroes’ (versión 11.15)

Olvidados

Los campeones Olvidados obtendrán sus efectos adicionales acumulables tras cada combate victorioso. Además, Olvidados bajará a una vertical de 2/4/6/8. Estos campeones se irán:

Warwick

Viktor

Katarina

Matadragones

Aunque el rasgo de Matadragones desaparecerá, Diana no se irá de TeamFight Tactics (TFT). Sin embargo, los siguientes campeones abandonarán el ‘auto battler’ de Riot Games:

Trundle

Pantheon

Mordekaiser

Aquelarre

Lissandra

LeBlanc

Morgana

Cazadores

Kindred

Abominaciones

Ryze

Cetrinos

Taric

Rey Divino

Darius

Campeones y rasgos que se unirán a TeamFight Tactics (TFT) con el Set 5.5 ‘Amanecer de los Héroes’ (versión 11.15)

Cañoneros (2/4/6)

Después de su quinto disparo, los campeones Cañoneros infligirán un porcentaje del daño de ese ataque en una explosión alrededor del objetivo como daño físico:

Senna: Centinela de nivel 1

Centinela de nivel 1 Tristana: Rufián de nivel 2

Rufián de nivel 2 Miss Fortune: Olvidado de nivel 3

Olvidado de nivel 3 Lucian: Centinela de nivel 4

Centinelas (3/6/9)

Al inicio del combate, el Centinela con más vida obtendrá un escudo que otorga velocidad de ataque. Cuando el escudo sea destruido o expire, pasará al aliado con el porcentaje de vida más bajo. La vida del escudo y la velocidad de ataque aumentarán mientras más Centinelas haya.

Olaf: Contendiente de nivel 1

Contendiente de nivel 1 Senna: Cañonera de nivel 1

Cañonera de nivel 1 Irelia: Contendiente, Legionario de nivel 2

Contendiente, Legionario de nivel 2 Pyke: Asesino de nivel 2

Asesino de nivel 2 Rakan: Restaurador de nivel 3

Restaurador de nivel 3 Galio: Caballero, Dracónico de nivel 4

Caballero, Dracónico de nivel 4 Lucian: Cañonero de nivel 4

Cañonero de nivel 4 Akshan: Cazador de nivel 5

Nuevos campeones de nivel 5

Gwen: Mística, Inanimada de nivel 5

Habilidad: al abrirse paso en la batalla, Gwen se desplazará hasta ubicarse detrás de su objetivo y lanzará dos cortes rápidos en un cono frente a ella. Esto infligirá daño mágico y curará una parte del daño infligido. Si solo golpea a un enemigo, Gwen aumentará el número de cortes en uno por el resto del combate.

al abrirse paso en la batalla, Gwen se desplazará hasta ubicarse detrás de su objetivo y lanzará dos cortes rápidos en un cono frente a ella. Esto infligirá daño mágico y curará una parte del daño infligido. Si solo golpea a un enemigo, Gwen aumentará el número de cortes en uno por el resto del combate. Inanimada: al inicio del combate, los campeones Inanimados invocarán una Niebla Sagrada en 1 hexágono a su alrededor durante unos segundos. Esto otorgará a todos los aliados que se encuentren dentro una reducción de daño de los enemigos que estén fuera de la niebla. Este rasgo permitirá proteger a la mayor parte del equipo al comienzo de cada ronda.

Garen: Victorioso, Caballero, Portador del Amanecer de nivel 5

Victorioso: cuando un campeón Victorioso consiga un asesinato, su siguiente ataque se potenciará para infligir un 40% de la Vida faltante del objetivo como daño mágico adicional.

Akshan: Centinela, Cazador de nivel 5

Habilidad: Akshan rodará hacia la esquina más cercana del campo de batalla, anclará su gancho en el centro del campo de batalla —lo que lo volverá inalcanzable— y girará en un círculo. Mientras gira, le disparará sin parar al enemigo más cercano. Cada disparo infligirá daño físico que escala con su daño de ataque y reducirá su armadura durante 5 segundos.

Objetos que llegarán y se irán de TeamFight Tactics (TFT) on el Set 5.5 ‘Amanecer de los Héroes’ (versión 11.15)

Objetos sombríos

Los objetos sombríos, implementados en el Set ‘Juicio Final’, desaparecerán. Sin embargo, los Emblemas Sombríos se mantendrán. No obstante, cambiará su condición de Sombríos para señalar su falta de recetas de componentes. También se añadirán nuevos Emblemas para los rasgos restantes que no sean de costo 5 y que actualmente no cuentan con Espátulas.

Tomo de Emblemas

Este objeto que otorgará acceso a los jugadores a una tienda donde podrán elegir entre cuatro Emblemas. El Tomo podrá aparecer como botín de Bendición Divina y, ocasionalmente, en encuentro JcE (Jugador contra Escenario). Cuando el Tomo de Emblemas aparezca en un orbe, no podrá abrirse ese orbe a menos que haya lugar en la banca para el Tomo.

Objetos radiantes

¿Han oído de la ley del intercambio equivalente? Si bien los objetos sombríos abandonarán TeamFight Tactics (TFT), los jugadores también gozarán de nuevas herramientas: los objetos radiantes. Cada objeto original completo tendrá una versión Radiante. Esta será simplemente una versión más poderosa del original y sin desventajas. Los jugadores solo podrán recibir un Objeto Radiante por partida. Sin embargo, los jugadores podrán elegir su Objeto Radiante de entre una selección de cinco en la Armería Radiante que aparecerá para todos en la fase 3-2.

Bendición divina

Este orbe de botín otorgará el mismo contenido para los jugadores, pero solo cuando caen por debajo de los 40 de vida. Las Bendiciones garantizan un gran valor inmediato y lo siguiente:

Objetos (componentes)

Oro

Consumibles

Espátula

Campeones

Nuevas Minileyendas y tableros que llegarán a TeamFight Tactics (TFT) on el Set 5.5 ‘Amanecer de los Héroes’ (versión 11.15)

Con el Set ‘Amanecer de los Héroes’, TeamFight Tactics (TFT) recibirá nuevas Minileyendas y tableros. Estas incluyen las nuevas temáticas Aventureros y Forajidos.

TeamFight Tactics (TFT) está disponible para dispositivos móviles (iOS y Android) y PC.

Fuente: comunicado de prensa de Riot Games