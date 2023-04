Bandai Namco nos ha permitido hacerle una entrevista a Michael Murray, productor de Tekken 8, quien nos ha comentado detalles sobre el desarrollo, la historia y el enfoque agresivo del próximo juego de pelea de la compañía japonesa.

Durante el evento a puertas cerradas, en el cual los medios pudieron probar Tekken 8, la versión de prueba —misma usada en EVO Japan 2023— contaba con un total de cinco escenarios y 10 personajes jugables.

Índice de la entrevista con Michael Murray, productor de Tekken 8

¿Tekken 8 será el final de la saga de Mishima?

La relación entre Jun y Kazuya será explorada en Tekken 8.

Michael Murray: El arco argumental de la familia Mishima siempre ha sido un elemento popular y predominante del argumento de Tekken y en esta ocasión se producirá el enfrentamiento definitivo entre Jin y Kazuya. En diciembre, también revelamos que Jun hará una reaparición. Así que puede que la historia no sea lo que muchos fans especulan. Tenemos preparadas bastantes sorpresas, pero no podemos dar más detalles por ahora, no queremos hacer spoilers. Tendrás que jugar Tekken 8 para descubrirlo.

¿Qué motivó al equipo de desarrollo a crear un sistema de combate más agresivo en Tekken 8?

MM: Los juegos de lucha como género son bastante diferentes de los FPS o los MOBA, por ejemplo, en esta clase de títulos no existe el bloqueo. Si te disparan en un FPS, recibes daño. Sin embargo, en los juegos de lucha, teóricamente, si bloqueas todos los ataques no puedes perder. Además, en los juegos de lucha en 3D, tienes la opción de pasar al primer o segundo plano para evadir los ataques del enemigo.

También hay reversals y parries. Como ves, la defensa ya es un elemento bastante importante en los juegos de lucha. Las nuevas mecánicas introducidas en Tekken 8 hacen hincapié en el ataque y evitan que la experiencia de juego sea demasiado defensiva, lo que creemos que es mejor para los jugadores y cuando se trata de competiciones también lo es para los espectadores.

¿Cuáles han sido los mayores retos a la hora de encontrar un equilibrio para Tekken 8?

MM: Ahora mismo, nos estamos centrando más en una experiencia emocionante para todos nuestros jugadores y en darles a ellos la libertad de expresión y estilo de juego. Esta es la parte más difícil. Cuando estemos seguros de que esta parte de la experiencia está lista y pulida recurriremos a personal profesional y a pruebas de juego dentro de nuestra comunidad para equilibrar y ajustar, como hemos hecho en el pasado. Así que cuando tengamos estas pruebas las utilizaremos para asegurarnos de que el juego está equilibrado de cara al lanzamiento.

¿Hay alguna posibilidad de que Baki o Yujiro Hanma aparezcan en Tekken 8?

Los personajes invitados fueron una parte importante del ciclo de vida de Tekken 7. Así que gracias a esto nos animamos a preguntarle a Michael Murray si Baki o su padre el Ogro podrían ser invitados a Tekken 8. Ya que muchos fanáticos constantemente sueñan con ver al protagonista del ‘manga’ de Keisuke Itagaki en el torneo del puño de hierro.

MM: Actualmente, como habrás visto en las últimas imágenes, todos nuestros personajes han sido completamente rediseñados para llevar la franquicia Tekken a las plataformas de nueva generación. Por ejemplo, los estilos de juego y atributos únicos cuando los jugadores utilizan el «Heat System» son bastante distintivos para cada personaje. Desarrollar esto lleva mucho tiempo y recursos. En eso estamos centrados ahora mismo. Sin embargo, siempre estamos abiertos a ideas para personajes invitados y personalmente, soy fan de la serie Baki.

Adicionalmente, el equipo de Bandai Namco nos reveló sus planes iniciales para el Tekken World Tour 2023. Este es el circuito competitivo del juego de pelea de Bandai Namco

Por el momento el evento Punishment 2 en Bolivia, el cual se llevará a cabo el 6 de mayo, es el único torneo categoría «Master» que ha sido anunciado para nuestra región. Sin embargo, Katsuhiro Harada y Michael Murray en EVO Japan 2023 aseguraron que pronto conoceríamos más eventos del Tekken World Tour 2023. Para conocer todo sobre el TWT 2023, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

¿Cuáles son los personajes de Tekken 8 que ha presentado Bandai Namco?

Desde el año pasado, junto al primer tráiler de Tekken 8, conocimos cómo se ven Paul, King, Law, Lars, Jack-8 y Jun Kazama. Sin embargo, luego de este adelanto presentado en The Game Awards 2022, Bandai Namco ha empezado a compartir ‘trailers’ individuales que revelan más sobre cómo pelean cada uno de los personajes que veremos en Tekken 8. Los primeros 10 personajes hicieron parte de la prueba cerrada que Bandai Namco tuvo con la prensa y con algunos asistentes a EVO Japan 2023 y Leroy y Asika fueron presentados en las finales del torneo.

Personajes de Tekken 8: