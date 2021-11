Los fanáticos de Tetris saben que The Grand Master, una serie de máquinas de arcade bastante populares en Japón, son la versión más difícil y competitiva del popular juego ruso. Hasta ahora, eran exclusivos para esas plataformas en ese país y solo habíamos visto un ‘spin-off’ en consolas, pero parece que las cosas van a cambiar.

Ichiro Mihara —presidente de Arika, el estudio desarrollador de estos juegos— publicó un mensaje en Twitter anunciando que ayer, 1 de noviembre de 2021 iban a anunciar la versión para consolas de The Grand Master, pero no pudieron hacerlo por razones «ajenas a su control».

Ya que no sabíamos que este juego estaba en desarrollo, el anuncio del aplazamiento del anuncio de Tetris: The Grand Master para consolas terminó siendo el verdadero anuncio de Tetris: The Grand Master para consolas.

Sí, nosotros también estamos confundidos.

En los juegos de la serie TGM tenemos como objetivo lograr el más alto puntaje. El primer título llegó a los arcades de Japón en 1998, pero tuvo secuelas en 2000 y 2005. Xbox 360 tuvo un ‘spin-off’ llamado The Grand Master Ace, que no salió de ese país.

El mensaje de Mihara no reveló a qué consolas va a llegar, una posible fecha de lanzamiento ni dice nada sobre su posible llegada a occidente. Tendremos que esperar el «verdadero anuncio» para saber más.

Mientras tanto, podremos seguir disfrutando Tetris 99 y el vistoso Tetris Effect.

Via: Nintendo Life

Fuente: cuenta de Ichiro Mihara en Twitter