Tetris: avance y fecha de estreno de la nueva serie de Apple TV+

Cuando la serie de The Last of Us se convirtió en un éxito masivo, muchos aseguramos que vendría una época de nuevas adaptaciones de videojuegos a la pantalla pequeña. ¿Alguno se imaginó que una de esas sería basada en cierto juego de puzle? Ya sabemos cuándo sale la nueva serie de Apple TV+ inspirada en un videojuego y junto a su fecha de estreno fue revelado su primer avance: esta es Tetris.

Sí. Es en serio.

Bueno, tenemos que aclararles que esta serie no está basada en el juego como tal, sino en la impresionante historia del hombre que trató de adquirir los derechos para sacar el juego de la Unión Soviética y publicarlo en el resto del mundo. Aquí pueden ver el tráiler. Tristemente, no está subtitulado al español.

Aunque está basada en la historia real, la serie de Tetris protagonizada por Taron Egerton (Kingsman, Rocketman) exagera un poco los eventos. Si quieren conocer qué ocurrió en realidad, les recomendamos mucho el fantástico documental de Gaming Historian que ponemos a continuación. Este sí tiene subtítulos en español de Latinoamérica.

¿Cuándo sale la serie de Tetris en Apple TV+?

De acuerdo al avance, la fecha de estreno de la serie Tetris en el servicio de ‘streaming’ por suscripción Apple TV+ será el viernes 31 de marzo de 2023.

Fuente: canal oficial de Apple TV en YouTube