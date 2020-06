The Dark Pictures: Little Hope ha sido aplazado por culpa del COVID-19

Aunque no tan afectada como el cine, la industria de los videojuegos indudablemente se ha visto afectada por la pandemia del coronavirus COVID-19. Incapaces de trabajar en sus oficinas por el riesgo de contagio, múltiples estudios se han visto obligados a continuar el desarrollo de sus juegos desde sus casas. Supermassive Games, estudio mejor conocido por desarrollar Until Dawn (2015) y Man of Medan (2019), no ha sido la excepción.

Inevitablemente, esta situación ha afectado el desarrollo del próximo título del estudio: Little Hope. A pesar de que el segundo capítulo de The Dark Pictures Anthology todavía no tenía una fecha de lanzamiento puntual, solo contaba una ventana aproximada, la desarrolladora ha decidido que lo más sensato es aplazar el debut del juego hasta finales de año.

Pete Samuels, productor ejecutivo de The Dark Pictures Anthology y CEO de Supermassive Games, ha compartido un comunicado por medio de la cuenta del estudio en Twitter:

“Espero que estén sanos y salvos. Nuestra industria y todo el mundo se han visto en una situación sin precedentes durante los últimos meses. Desde que la pandemia del COVID-19 golpeó en marzo, Supermassive Games ha hecho que su equipo de 200 personas trabajen desde sus casas. Nuestra prioridad siempre ha sido la seguridad de nuestro equipo. Por el momento, hemos podido trabajar sin problemas desde nuestros hogares. A pesar de ello, debo anunciar con lástima que Little Hope ha sido aplazado hasta finales de 2020. Nuestra prioridad siempre ha sido mantener a nuestro equipo a salvo. Eso no solo incluye a los diseñadores, sino a los actores de los cuales dependemos tanto y los empleados externos a nuestro trabajo que nos ayudan a crear nuestros juegos. Continuaremos siguiendo las recomendaciones del gobierno y la industria. El desarrollo volverá a la normalidad una vez haya un aviso oficial de que sea seguro hacerlo”. Pete Samuels, productor ejecutivo de The Dark Pictures Anthology y CEO de Supermassive Games

Little Hope llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC. Para saber todo lo que se ha revelado sobre el segundo capítulo de The Dark Pictures Anthology, recomendamos seguir este enlace.

