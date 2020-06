A finales de marzo, la revista Jump reveló que Hawks sería el primer personaje que arribaría a My Hero One’s Justice 2 como parte del pase de temporada. En ese entonces, la publicación solo señaló que llegaría en algún momento del segundo trimestre de 2020. No fue hasta ahora que Bandai Namco anunció que el héroe #2 de Japón ya está desbloqueado para los que posean el pase de temporada. También puede adquirirse independientemente.

Como se puede apreciar en el tráiler, Hawks podrá emplear sus plumas como espadas y proyectiles. Adicionalmente, podrá utilizarlas para escudarse mientras arremete contra su oponente. También puede verse que será un personaje muy móvil en el campo de batalla.

¡Eso no es todo! Los que tengan el pase de temporada también pueden disfrutar del primer paquete de trajes. Este incluye siete trajes de porristas para las luchadoras del título: Ochako Uraraka, Tsuyu Asui, Kyoka Jiro, Momo Yaoyorozu, Mina Ashido, Nejire Hado y Himiko Toga. Al igual que Hawks, este paquete puede comprarse independientemente.

Sin embargo, los poseedores del pase de temporada no son los únicos que pueden disfrutar de novedades. A través del primer parche para My Hero One’s Justice 2, varios cambios han llegado al juego. Estos no solo incluyen rebalanceos universales y particulares para toda la plantilla de personajes, sino la opción de voces en inglés. Para ver todos los cambios, recomendamos leer las notas del parche. Cabe señalar que están en inglés.

My Hero One’s Justice 2 ya está disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC vía Steam. De no haber leído nuestra reseña, basta con seguir este enlace para hacerlo.

Fuente: página oficial de Bandai Namco Entertainment Europa