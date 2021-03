La semana pasada SNK compartió el tráiler de presentación de Andy Bogard en The King of Fighters. Ahora SNK nos sorprende a todos, ya que el adelanto que han compartido este miércoles no es protagonizado por Terry Bogard. En su lugar, el ‘show’ se lo ha robado Yuri Sakazaki con su llegada a The King of Fighters XV. Así que la llegada de Yuri Sakazaki, uno de los herederos del Karate Kyokugenryu, a KOF XV deja un nuevo grupo de preguntas en los fanáticos de la franquicia insignia de juegos de pelea de SNK. Estará Yuri Sakazaki en el equipo de las mujeres o hará parte del «Art of Fighting Team».

¿Cómo peleará Yuri Sakazaki en KOF XV?

Durante el tráiler de presentación Yuri Sakazaki muestra su arsenal de movimientos, los cuales no difieren mucho de los vistos en versiones pasadas a KOF XV. Adicionalmente, el final del vídeo nos muestra que el movimiento de desesperación llamado Shin! Chou Upper! estará presente en el arsenal de movimientos de Yuri Sakazaki en The King of Fighters XV.

Yuri Sakazaki —al igual que Takuma, Ryo, Robert García y Marco Rodriguez— es una artista marcial especializada en la disciplina llamada Karate Kyokugenryu. Esta disciplina fue creada por Takuma, el padre de Ryo y Yuri. En el universo de KOF, Art of Fighting y Fatal Fury el Karate Kyokugenryu tiene dojos en Southtown, México, Japón y Brasil. Este último es manejado por Marco Rodríguez o Khushnood Butt, como es conocido este personaje en la localización de Garou: Mark of the Wolves para occidente.

El Pao Pao Café está de regreso en KOF XV

Pao Pao Café en The King of Fighters XI.

En el universo compartido por las franquicias de juegos de pelea de SNK existe un lugar común. Este es el Pao Pao Café, un lugar ficticio dirigido por Richard Meyer y su estudiante Bob Wilson. El Pao Pao Café ha aparecido en las franquicia Art of Fighting, The King of Fighters, Fatal Fury, KOF Maximum Impact, Capcom Vs SNK y el simulador de citas para celulares de SNK Playmore llamado Days of Memories.

En KOF XV, el Pao Pao Café cuenta con la presencia de Bob Wilson, Richard Meyer y una referencia a Mudman. Este último es un personaje de la franquicia de juegos de pelea de SNK conocida como World Heroes.

The King of Fighters XV llegará a PlayStation 4 y PlayStation 5 en algún momento del 2021. Si desean conocer toda la información sobre The King of Fighters XV, les recomendamos ver nuestro artículo esencial en el siguiente enlace.

Fuente: canal oficial en YouTube de SNK