The Legend of Zelda: la historia de Breath of the Wild en 6 minutos

Más de seis años después del lanzamiento de The Legend of Zelda: Breath of the Wild en Wii U y Switch, la secuela de esta historia está lista para arribar en la consola híbrida. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom no exige que el jugador haya jugado y completado Breath of the Wild, pero por supuesto ayuda. Sin embargo, no todos tienen el tiempo para repasar o recorrer por primera vez un mundo abierto tan extenso como dicho Hyrule.

Un nuevo video de Nintendo nos ayuda a recapitular de forma superficial los eventos más importantes de Breath of the Wild como preparación para Tears of the Kingdom. El video comienza 100 años atrás del inicio de Breath of the Wild. La princesa Zelda, Link y los Campeones de Hyrule se preparan para enfrentar la Calamidad de Ganon, pero la princesa no consigue todavía despertar sus poderes sagrados.

La historia de The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Cuando la Calamidad de Ganon resucita y se toma a Hyrule, Zelda consigue en último minuto contenerla mientras que Link cae en un sueño profundo. 100 años pasan con la princesa Zelda manteniendo presa la Calamidad de Ganon, hasta que Link despierta y dan inicio los eventos de Breath of the Wild. Recluta cada bestia divina de los caídos Campeones y recorre todo el reino para reunir el poder suficiente y así extraer la Espada Maestra del legendario héroe.

El video es un buen repaso básico sin muchos ‘spoilers’ de Breath of the Wild ni una sola imagen de Tears of the Kingdom. Para quienes busquen nueva información de este último, la compañía presentará un especial Nintendo Treehouse, un día antes del lanzamiento del juego en Switch el 12 de mayo.

Fuente: Nintendo of America YouTube