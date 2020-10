The Medium: historia, jugabilidad, lanzamiento y más

Presentado durante la primera edición de Xbox 20/20, Microsoft nos mostró un juego con una innovadora visión del terror y la dualidad. The Medium está siendo desarrollado por Bloober Team, que trajo escalofríos a sus fanáticos con títulos como Blair Witch, Observer y la franquicia Layers of Fear.

Esta es la información recopilada sobre The Medium.

¿Cuál es la historia de The Medium?

El juego cuenta la historia de Marianne, una médium que puede ver visiones provenientes de una dimensión diferente del mundo real llamada “Mundo Espiritual”. Con acceso a ambos mundos, Marianne puede ver más allá de una verdad y sus profundas implicaciones desde una lúgubre perspectiva.

La mayoría del juego tomará lugar en el Hotel Niwa, un enigmático lugar abandonado que alberga dos entidades con las que Marianne interactuará frecuentemente. Primero está Sadness, una niña que porta una perturbadora máscara y se encuentra atrapada dentro de los corredores del hotel. Luego tenemos a Las Fauces, una misteriosa entidad que aparentemente es la fuente del infierno personal de Marianne.

¿Cuál es esta “Realidad Dual” de The Medium?

A través de los años, múltiples títulos como Silent Hill y The Legend of Zelda: A Link Between Worlds nos han dado una jugabilidad innovadora al desarrollar un mismo lugar desde dos dimensiones diferentes. Gracias a la tecnología de Xbox Series X/S, podremos explorar ambos planos de forma simultánea.

Marianne podrá estar en el mundo real y espiritual al mismo tiempo. Esta función será esencial para explorar y resolver los acertijos que se esconden dentro del Hotel Niwa. Como médium, Marianne poseerá poderes sobrenaturales que podrán ser usados en las dos dimensiones. A diferencia de otros juegos desarrollados por Bloober, los cuales se manejan desde una perspectiva en primera persona, The Medium tendrá cámaras desde ángulos fijos al estilo de los primeros Resident Evil.

Mientras que el sentido de médium le permitirá ver cosas que se encuentran más allá de lo evidente, la Explosión Espiritual será su medio para combatir espíritus malignos. Estos poderes serán limitados y tendrán que ser recargados por medio de pozos espirituales.

Sin embargo, Marianne no tendrá voluntad total sobre la Realidad Dual. En algunas porciones, el juego pasará completamente al mundo espiritual para explorar rincones que no son accesibles en el mundo real.

¿Es cierto que el compositor de Silent Hill hará la banda sonora de The Medium?

En efecto. Akira Yamaoka, reconocido por su trabajo en la ambientación de la franquicia Silent Hill, colaborará con el compositor Arkadiusz Reikowski para realizar la ambientación sonora de The Medium. El primer avance del juego —mostrado al comienzo de este artículo— nos deja escuchar una pequeña muestra de lo que podemos esperar en materia de presentación musical.

De acuerdo al equipo, Yamaoka decidió trabajar inmediatamente con ellos luego de que el compositor se pusiera a jugar un prototipo del juego. Ambos se conocieron durante Tokyo Game Show 2019. Habiendo crecido con juegos como Silent Hill, esto fue un sueño cumplido para el equipo de Bloober como fanáticos de la franquicia.

¿The Medium será exclusivo de Xbox Series X y Xbox Series S?

Para consolas, sí. El juego también saldrá en PC por medio de Microsoft Store, Steam y Epic Games Store. También estará disponible por medio del sistema de suscripción Xbox Game Pass Ultimate para PC.

Bloober Team ha confirmado que The Medium no tendrá versión para consolas de la generación actual. El productor Jack Zieba afirmó que mantener ambos mundos a una fluidez estable y carga mínima es algo que las consolas de esta generación no pueden hacer. El juego soportará resoluciones 4K y Ray Tracing.

No se ha revelado si habrá una versión para PlayStation 5 en el futuro. Por el momento, el título goza de exclusividad en la nueva torre de Microsoft.

¿Cuándo sale a la venta The Medium?

Bloober Team ha confirmado que la fecha de lanzamiento de The Medium será el 10 de diciembre de 2020. Las personas que hagan una compra anticipada del juego en PC recibirán la banda sonora en formato digital. El juego estará disponible desde el primer día por medio de Xbox Game Pass en consolas y PC.

Esta página está actualizándose periódicamente. No se pierdan ningún detalle de este interesante título de Xbox Series X/S.