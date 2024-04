[Rumor] Creadores de Dead Cells estarían trabajando en un nuevo Prince of Persia

No hace mucho que disfrutamos el excelente The Lost Crown —cuya reseña pueden leer aquí— y seguimos a la espera del ‘remake’ de Sands of Time, pero parece que todavía tendremos más del Príncipe de Persia. Un rumor nuevo y bastante creíble dice que el estudio independiente Evil Empire, desarrolladores del excelente Dead Cells, también está trabajando en un nuevo juego de la saga Prince of Persia.

Este rumor viene de boca del informante Tom Henderson, reconocido por ser bastante acertado y tener fuentes confiables. Él dice que sería un juego estilo ‘roguelite‘ con actualizaciones constantes.

Henderson también dice que sería lanzado en ‘early access’ (acceso anticipado) mediante Steam. Si esto es cierto, sería el primer juego de Ubisoft que llega a esa plataforma de lanzamiento en varios años.

Otros detalles sobre este nuevo juego estilo ‘roguelite’ de Prince of Persia es que lleva al menos cuatro años en desarrollo y que los desarrolladores de Dead Cells se inspiraron en el trabajo de autores de cómic europeo para su estética. No conocemos nada sobre su posible fecha de lanzamiento, pero tal vez Evil Empire revele algo en la presentación de The Triple-i Initiative que se llevará a cabo este 10 de abril al mediodía (horario de Colombia, Perú y Ecuador).