Borderlands 2 es considerado por muchos como una de las mejores experiencias multijugador dentro del mundo de los videojuegos. Una de las partes que más resalta de este es un DLC que lleva a los protagonistas dentro de un juego de rol de fantasía. Si no ha disfrutado de esta aventura, ahora pueden disfrutarla aunque no tengan el juego principal. Assault on Dragon Keep, el DLC de Tiny Tina, se ha convertido en un juego completo y lo mejor de todo es que podemos conseguirlo completamente gratis, sin necesidad de tener Borderlands 2.

Este título ha sido renombrado Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure, pues será una excelente forma de promocionar el esperado Tiny Tina’s Wonderlands. La historia, que se desarrolla después de la trama principal del segundo juego, tiene a Lilith, Mordecai y Brick jugando una partida de rol inspirada en Calabozos y Dragones dirigida por Tina. A medida que progresan, descubren la triste razón por la que ella los invitó a hacerlo.

¿Cómo obtener el juego Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure gratis?

Deben visitar Epic Games Store y entrar a la página de este juego para vivir gratis la mejor parte de Borderlands 2. Allí, solo deben iniciar sesión y dar clic en el botón ‘Obtener’.

Aunque no es necesario tener el juego principal porque este ya no es un DLC, sí recomendamos haber jugado Borderlands 2 para conocer mejor a los personajes, especialmente a Tiny Tina.

Esta oferta solo estará disponible hasta el martes 16 de noviembre de 2021 a las 11:00 a.m. (hora de Colombia). Después de esto pasará a costar 35.509 pesos.

Si quieren conocer más detalles sobre Tiny Tina’s Wonderlands, sigan este enlace.

Fuente: Epic Games Store