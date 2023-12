Ubisoft elimina The Crew de Steam y no se podrá jugar incluso si lo compramos

The Crew es un MMO de conducción que salió en 2014. Con más de 8 años desde su lanzamiento, hoy Ubisoft elimina The Crew de Steam sin previo aviso. Causando bastante polémica entre los usuarios que aún lo jugaban a pesar de tener juegos como The Crew 2 y The Crew Motorfest.

Así reza la descripción del juego en Steam, donde si tratamos de buscar el juego no aparece. Lo mismo sucede con otras plataformas como Epic Games Store y lo mismo sucede con las demás consolas PS Store y Xbox Store. Lo más curioso del caso, es que Ubisoft no se ha pronunciado al respecto y cerró las páginas del juego sin previo aviso.

Sin embargo, en Steam Ubisoft dejó varios comentarios sobre la decisión. Ubisoft advierte que elimina The Crew de Steam hasta marzo de 2024. Después del 31 de marzo de 2024, los servidores serán cerrados y no se podrá acceder al juego de ninguna forma. Según comentan, quienes aún tengan el juego podrán seguir jugando pero no habrá forma de comprarlo en estos momentos. Con esto, la compañía da un plazo de varios meses para que los jugadores asimilen que el juego se cerrará en marzo próximo.

The Crew fue lanzado en 2013 y prometió ser la primera experiencia MMO en conducción, la cual, también cayó en polémica por sus métodos de juego basados en Assassin’s Creed.

La sorpresiva decisión molestó a la comunidad de The Crew, que aunque tienen dos juegos más con la misma temática, por ser un juego clásico, habrían preferido ser advertidos mucho tiempos antes. The Crew cerrará sus servidores el próximo año tras 9 años de actividad continua. Esto puede estar ligado al cierre de algunos proyectos que han estado pendientes por parte de Ubisoft.

Vía: VGC