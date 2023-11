Zelda: Ocarina of Time celebra 25 años, disfruta esta animación en Unreal

Parece mentira que ya hayan pasado 25 años desde que el mundo –comenzando por Japón– finalmente recibió Ocarina of Time, la primera entrega de The Legend of Zelda en motor 3D bajo el poder del Nintendo 64. Tomando elementos de sus predecesores como A Link to the Past y Zelda II: The Adventure of Link, los jugadores pudimos explorar un reino de Hyrule como nunca antes. El primer acercamiento de la franquicia a espacios abiertos tridimensionales le aseguró una posición entre los mejores de la historia.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Hyrule Field

El usuario RwanLink en YouTube desde hace meses andaba trabajando en una animación de The Legend of Zelda: Ocarina of Time hecha con Unreal Engine 5. Con motivo de celebración del aniversario 25, elaboró un cortometraje de Zelda fusionado con el estilo de las películas de Studio Ghibli. En las texturas y colores se acerca más a Tears of the Kingdom, conservando el escenario Castle Town de Ocarina of Time. Todo fue recreado con la animación en mente, no como videojuego, para que no te escandalices por los fps.

Zelda: Ocarina of Time 25th anniversary X Ghibli: Castle Town – Unreal Engine 5

Si bien el juego recibió un ‘remake’ en 2011 para Nintendo 3DS desarrollado por Grezzo, no son pocos los fans que esperan ver una actualización más a plataformas modernas. Ocarina of Time es un título que impuso el estándar de calidad para muchas otras propiedades. Tanto su historia, jugabilidad como riqueza cultural para el universo de The Legend of Zelda, son parte de las columnas que sostienen entregas tan populares en la actualidad como Breath of the Wild y Tears of the Kingdom.