Ver Tenet en GBA, o cómo provocar la ira de Christopher Nolan

Entre 2004 y 2005, Nintendo lanzó para su consola Game Boy Advance o GBA una variada colección de cartuchos denominados Game Boy Advance Video, que en lugar de juegos incluían episodios completos de populares series animadas que transmitían en cadenas como Cartoon Network, Nickelodeon, Disney Channel y hasta un par de películas de Shrek. Estos cartuchos ocupaban toda la memoria posible de la portátil a 32-bit, por lo que cada uno normalmente constaba de dos capítulos para televisión (cuatro historias cortas según la serie).

Game Boy Advance Video funcionaba en todas las consolas que leyeran juegos de GBA, incluidas Nintendo DS y DS Lite. Excepto Game Boy Player de GameCube por algún asunto legal, dada la posibilidad de ver las series en un televisor y lo contraproducente que sería para la venta de DVDs legales en la época. El punto es que, a pesar de su baja calidad y menos cuadros por segundo -entre más aumentara la longitud-, era posible ver videos en Game Boy Advance. Con el tiempo salieron algunos programas extraoficiales para convertir cualquier video en un archivo .avi especial, que reprodujera la portátil por medio de cartuchos flash también extraoficiales.

Aquí es donde entra el usuario WULFF DEN de YouTube, quien a pesar de no haber visto la última y poco recomendable película de Christopher Nolan (The Dark Knight, Inception), pensó que sería buena idea adaptarla a uno de los formatos más incómodos posibles para un filme como este. No precisamente el que más hubiera imaginado Nolan, director inglés que en medio de una pandemia quería enviar al público a ver Tenet en un teatro, con todo lo que el buen sonido y la experiencia del cine aporta a una película. Pero créenos, tampoco hubiese ayudado mucho con la innecesariamente enrevesada trama.

Tras un proceso de comprar la película original, digitalizarla, dividirla en cinco partes para reducir su tamaño y adaptarla al formato de lectura de Game Boy Advance, WULFF DEN consiguió placas electrónicas de escritura para instalar los archivos (nada de tarjetas SD con GB de almacenamiento) y carcasas de cartuchos de GBA. Además de diseñar e imprimir las portadas basadas en Game Boy Advance Video pero con imágenes de Tenet. El resultado, plenamente funcional, nulamente óptimo, pero realmente educativo.

Ojalá Nolan vea esto algún día, aunque no quisiéramos soportar su iracunda reacción británica.

Fuente: YouTube

Vía: Kotaku