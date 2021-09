Aunque ya conocíamos su existencia gracias a una filtración de PS Store, Square Enix finalmente anunció oficialmente Voice of Cards: The Isle Dragon Roars. Este es un nuevo RPG cuya historia y sistemas de juego estarán completamente basadas en un mazo de cartas. Nos llama la atención porque está creado por las mismas mentes detrás de NieR y Drakengard.

El tráiler que acompaña el anuncio del título no revela mucho sobre este. No muestra nada sobre su jugabilidad. Los detalles sobre Voice of Cards: The Isle Dragon Roars los conocemos gracias a Yoko Taro, su director creativo. Él aclaro que este juego de cartas no es parte de la serie Drakengard como se había rumoreado, lo cual implica que tampoco está relacionado con NieR.

También dijo que no se trata de un juego social o competitivo. Muchos habían pensado que se trataba de la respuesta de Square Enix a títulos como Hearthstone o Yu-Gi-Oh, pero todo parece indicar que se enfocará en la experiencia para un solo jugador.

Además de Yoko Taro, este juego de cartas cuenta con más talento que ha trabajado en NieR y Drakengard. Su director musical es el gran Keiichi Okabe, Kimihiko Fujisaka es su diseñador de personajes y tiene a Yosuke Saito como productor ejecutivo.

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars todavía no tiene una fecha de estreno definida ni se ha confirmado en que plataformas estará disponible. De momento, sabemos que llegará a PS4 gracias a la pasada filtración.

Fuente: canal oficial de Square Enix en YouTube