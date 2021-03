Con motivo del primer aniversario de War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius, Square Enix ha preparado una colaboración especial para el juego de estrategia. Esta será con nada más ni menos que Final Fantasy X, una de las entregas más queridas de la franquicia JRPG.

A continuación, revelaremos todos los personajes y demás contenidos que llegarán con la colaboración entre War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius y FFX.

¿Cuándo comenzará la colaboración entre War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius y FFX?

La colaboración comenzará el próximo 24 de marzo y se extenderá hasta el 4 de mayo.

¿Qué conseguirán aquellos que participen en el evento?

Todos aquellos que inicien sesión en War of the Visions durante el periodo de colaboración recibirán la unidad UR Tidus. Sin embargo, este personaje no será el único que podrá conseguirse. El video de anuncio del evento también ha dado a conocer que Yuna y Auron estarán disponibles como unidades. Sin embargo, no especifíca cómo conseguirlos.

Además de las mencionadas unidades, el evento contará con una batalla especial contra la villana de Final Fantasy X: Yunalesca. Es probable que el derrotarla recompense a los jugadores con regalos especiales. Sin embargo, por el momento esto es una suposición.

War of the Visions está disponible para dispositivos móviles Android y iOS.

Fuente: WAR OF THE VISIONS FFBE Official Channel