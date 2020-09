Watch Dogs 2 es uno de los juegos gratis de la semana en Epic Games Store

Esta semana, Epic Games Store no nos tiene uno, sino tres juegos gratis que podemos agregar a nuestras colecciones hasta el 24 de septiembre. Son Watch Dogs 2, Football Manager 2020 y Stick It To The Man!.

Watch Dogs 2, cuya reseña pueden leer aquí, es un juego de mundo abierto de Ubisoft. Controlamos a Marcus Holloway, un hacker miembro de la organización DedSec que se enfrenta a una poderosa compañía en San Francisco.

Pueden agregar este título a su colección entrando a esta página y dando click en ‘Obtener’.

Si les gusta el fútbol, pero más que jugarlo les gustaría administrar un equipo, comprar jugadores, estar pendiente de las estadísticas y llevarlos a la gloria, Football Manager 2020 es el juego que necesitan.

Agreguen este juego a sus bibliotecas de Epic Games Store dando click aquí y luego buscando el botón ‘Obtener’.

Stick It To The Man! es una loca aventura gráfica con elementos de acción y plataformas en la que controlamos a un chico que, tras un accidente, despierta con un apéndice morado que le sale de la cabeza y le da poderes psíquicos.

Podemos jugarlo gratis si entramos en este enlace y damos click en el botón ‘Obtener’.

También conocimos que uno de los juegos que estarán gratis en Epic Games Store a partir del 24 de septiembre será RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition.

Fuente: Epic Games Store