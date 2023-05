Zelda: Tears of the Kingdom – guía con todos los kologs de la isla inicial

Sabemos que algunos de ustedes no son capaces de avanzar en un videojuego si no han encontrado absolutamente todo lo que hay en el área en que están. Si todavía se encuentran en la isla inicial o Gran isla de los albores de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom porque quieren conseguir todos los kologs o koroks antes de seguir con la aventura, usen esta guía para saber dónde están.

Pueden usar el mapa que ven a continuación para saber dónde está cada kolog. Más abajo describimos en detalle qué hacer para encontrar cada uno y las coordenadas en que están. En total son 17 kologs que nos dan 19 semillas.

Mapa de kologs en la isla inicial

¿Cuáles son las coordenadas de todos los kologs de la Gran isla de los albores?

0346, -1755, 2280. Tras dejar la isla inicial o Gran isla de los albores, regresen al área en que despertó Link (Cámara del despertar) para encontrar el primero de los kologs o koroks de esta guía de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. (1)

0376, -1731, 2352. Teletranspórtense al Santuario Nasio’aia y salgan de la cueva. En vez de arrojarse, escalen a la parte más alta de esa isla. Vayan al tronco del árbol lleno de agua que el mapa muestra al norte de la Cámara del despertar. Está sobre el nenúfar. (2)

0230, -1644, 1406. Dentro del tronco del árbol debemos remover las hojas secas y levantar la roca. (3)

0025, -1557, 1452. En la montaña al sur del Santuario de Inisa. Levanten la roca en lo alto del árbol grueso. (4)

0022, -1258, 1415. Debemos ayudar al primero de los kologs con mochila a reunirse con su amigo. Podemos usar diferentes técnicas para hacerlo llegar a la isla dónde este está. La forma más fácil es usar ultramano para unirlo a un gancho y arrojarlo por el riel. Cuando estén reunidos, debemos hablar con ambos para obtener dos semillas. (5)

0114, -1079, 1416. Levanten la roca que hay en la pequeña isla que ven en la imagen. (6)

0270, -0815, 1443. Otros de los kologs o koroks de la isla inicial o Gran isla de los albores de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom está al norte del Santuario Ukouh. Debemos planear desde el santuario para llegar ahí (necesitamos la paravela o ser creativos) y buscar una luz que se mueve entre los pilares. (7)

0464, -0881, 1418. Bajo las escalas del Templo del Tiempo. Debemos escalar al pilar que sale del agua y mirar hacia arriba para encontrar un círculo de madera al que podemos llegar con Ascender. luego debemos subir a lo más alto. (8)

0521, -1323, 1418. En la flor amarilla de las ruinas. Debemos tratar de tomarla y perseguirla cuando desaparezca. (9)

0764, -1339, 1587. Debemos llegar al tronco de un árbol que se ve desde el Santuario Gutanbac. Podemos usar Ascender para llegar a él. Escalamos a lo más alto y agarramos una roca para ubicarla de forma que completamos el círculo que encontramos allí. (10)

0628, -1524, 1443. Esta semilla de kolog no está sobre la montaña, sino en una cueva bajo ella a la que podemos llegar fácilmente si usamos la paravela. Debemos acomodar la pieza de metal usando ultramano de modo que completemos la estructura. (11)

0625, -1654, 1505. Debemos atacar la enorme flor diente de león y atrapar la semilla presionando ‘A’ antes de que caiga al piso. (12)

0548, -1579, 1482. Aquí encontramos otra estructura y debemos tomar la pieza faltante con ultramano para acomodarla de modo que la termine y aparezca el kolog. (13)

0452, -1540, 1358. Debemos destruir las rocas en el suelo con una bomba, un arma tipo martillo u otra forma. Bajamos y buscamos el globo que debemos destruir. La forma más fácil es con una flecha. (14)

0308, -1439, 2021. Debemos volver al punto del que nos arrojamos tras despertar en la isla al comienzo del juego. En lugar de tirarnos al mismo lugar, planeamos hacia la isla con un lago que se ve en la imagen. Escalamos la roca y luego nos arrojamos para el aro de hierbas. (15)

0420, -1498, 1498. Desde el punto del kolog anterior o desde la Cámara del despertar debemos arrojarnos hacia la isla flotante que indican la imagen y el mapa. Allí hay un árbol rodeado por rocas. Debemos buscar otra roca cercana y posicionarla de modo que complete el círculo. (16)

0471, -1692, 1442 los dos últimos kologs o koroks de la isla inicial o Gran isla en el cielo de esta guía de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom también deben ser reunidos. Hay que hablar con el kolog de la mochila, usar ultramano para ponerlo en un carro y arrojarlo por los rieles hacia donde está su amigo. Aquí obtenemos dos semillas. (17)

Esperamos que esta guía de todos los kologs o koroks de la isla inicial o Gran isla de los albores de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom les haya resultado útil. Ya pueden seguir su aventura en Hyrule y buscar los cientos de kologs que faltan.