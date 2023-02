AuronPlay no participará en los Squid Craft Games 2, confirma Komanche

Hace algunos días reportamos que el popular ‘streamer’ español Raúl Álvarez Genes, mejor conocido como AuronPlay o simplemente Auron, había decidido abandonar Twitch en medio de un escándalo por viejos mensajes de mal gusto que lo involucraba a él y a su novia Sara ‘Biyín’ Modelo. En ese momento AuronPlay dijo que iba a seguir siendo parte del evento de Twitch Rivals ‘Squid Craft Games 2’, pero parece que no será así después de todo y su compañero Komanche lo confirmó.

Durante una presentación en vivo en su canal de Twitch el jueves 9 de febrero de 2023, el ‘streamer’ Komanche anunció oficialmente que AuronPlay ha decidido desvincularse oficialmente de Twitch Rivals: Squid Craft Games 2 y no participará en ellos.

Pueden ver un clip del momento del anunció siguiendo este enlace.

Komanche anunció que AuronPlay no será parte del evento

¿Qué son los Squid Craft Games 2?

Esta es la segunda edición de una miniserie de Twitch Rivals. Esta se basa en la serie coreana El Juego del Calamar y es recreada en Minecraft. Los participantes —alrededor de 200 ‘streamers’ o creadores de contenido en la edición del 2023— deben enfrentar una serie de pruebas que dejarán como resultado a un solo ganador que se podrá llevar una jugosa recompensa monetaria.

El domingo 12 de febrero de 2023 anunciarán a los participantes y la fecha en que se llevará a cabo el evento.

¿Cuándo vuelve AuronPlay a Twitch?

Sobre cuándo regresará a hacer ‘streaming’, dijo: “voy a tomarme unos días libres. No me voy a ir cinco años, no sé si me voy a ir una semana, tres días, un mes, no lo sé, no quiero ponerme fecha”.

Fuente: canal oficial de Komanche en Twitch