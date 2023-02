Antes de conocer quién es JH de la Cruz, el posible ‘streamer’ revelación del 2023, repasemos cómo inicio todo este descontrol.

El 29 de enero del 2023 se llevaron a cabo los premios Esland (España, Latinoamérica y Andorra), los cuales se llevaron a cabo en el auditorio nacional de la Ciudad de México. Este evento reúne a los ‘streamers’ o creadores de contenido más populares de la comunidad hispanohablante. Por supuesto contó con la asistencia de algunos ‘streamers’ de Colombia. Uno de estos fue el «influenciador» conocido como la «Liendra», el cual le pidió a Komanche —creador de los Squid Craft Games junto a Auron y Rubius— que lo invitarán a la segunda parte.

El inicio del acenso de JH «jhdelacruz777«

Video en el que Komanche cuenta su experiencia con la Liendra en los Esland 2022.

Este «inoportuno momento», como dice el ‘streamer’ colombiano Juanguarnizo, pudo ser el causante de la invitación de Komanche a JH «jhdelacruz777» para que participe en los Squid Craft Games 2. A partir de este suceso, JH «jhdelacruz777» se ha vuelto un fenómeno viral en redes sociales. Así que gracias a este crecimiento que ha tenido JH es normal que algunos se pregunten quién es «jhdelacruz777» —nombre del canal del creador de contenido colombiano en Twitch—.

Imagen del perfil del streamer de Colombia jhdelacruz777 en Twitch.

JH de la Cruz es un creador de contenido de Colombia, el cual tiene 27 años y es originario de Cali la capital del Valle del cauca. JH, o «jhdelacruz777» como se llama su canal en Twitch, lleva cuatro años haciendo contenido para las redes sociales y cómo dice el mismo JH —en una entrevista— todo inicio con la creación de un ministerio que se llama «Jovenes Hoy», de donde sale el JH de su nombre o nick en las redes sociales. Algunos de los ‘hashtags’ que lo han llevado a viralizarse en redes sociales como Facebook, YouTube o Whatsapp son #NoAlBullying, #NoALaGrosería, #SiAlSaludo y #NoAlPack.

¿JH «jhdelacruz777», participante oficial de los Squid Craft Games 2, tiene oportunidad de ser el ‘streamer’ revelación del 2023?

No al orégano —al igual que Qué Bendición y No al Autotune— son algunas de las canciones que el creador de contenido colombiano tiene en su cuenta oficial de YouTube.

El internet es un lugar impredecible y así como en una parte del mundo hay un escándalo con AuronPlay y Biyín, en Colombia la discusión gira en torno a las cifras record que JH «jhdelacruz777» ha conseguido desde su invitación a los Squid Craft Games 2. El creador de contenido JH «jhdelacruz777» ha tenido, desde la invitación a los Squid Craft Games 2, un pico de 39.289 visualizaciones en su canal de Twitch el 7 de febrero del 2023.

Komanche y JH comentan la posible nominación del ‘streamer’ de Colombia a la tercera entrega de los premios Esland de este año como ‘streamer’ revelación.

Como dice Komanche «esos números no son fáciles de conseguir», así que no sería descabellado que gracias a la invitación y a la posterior participación del colombiano JH, cuyo canal en Twitch se llama «jhdelacruz777», en los Squid Craft Games 2 logre quedarse con el premio al ‘streamer’ revelación en la tercera entrega de los Esland, los cuales se celebrarán a inicios del 2024 —posiblemente en el país de Andorra—.

¿Qué son los Squid Craft Games 2?

Para aquellos que se pregunten ¿qué son los Squid Craft Games 2?, les contamos que esta es la segunda edición de una miniserie de Twitch Rivals. Esta se basa principalmente en la serie coreana El Juego del Calamar, con la pequeña diferencia que todo se desarrolla en un servidor de Minecraft y los participantes —alrededor de 200 ‘streamers’ o creadores de contenido en la edición del 2023— deben enfrentar una serie de pruebas que dejarán como resultado a un solo ganador que se podrá llevar una jugosa recompensa monetaria.

Tráiler oficial de los Squid Craft Games 2 presentado en los premios Esland 2022

La primera edición de los Squid Craft Games entregó un premio de 100.000 euros ($511.000.000 COP aproximadamente). Sin embargo, para la edición del 2023 de los Squid Craft Games 2 no se ha confirmado el premio que se llevarán los 200 participantes, entre los cuales se encuentra JH «jhdelacruz777» de Colombia.

¿Cuándo son los Squid Craft Games 2?

En los Squid Craft Games 2, JH «jhdelacruz777» compartirá junto a ‘streamers’ de la comunidad hispanohablante de Twitch como Auronplay, Komanche, Noni, Olliegamerz y Rubius.

Si no pueden esperar para ver a JH «jhdelacruz777» «sufrir» en las pruebas y no conocen ¿cuándo son los Squid Craft Games 2? no se preocupen. Ya que, les contamos que Komanche anunció, en los Esland 2022, que el domingo 12 de febrero él junto a AuronPlay y el Rubius desde Barcelona, España, anunciarán a los 200 participantes y la fecha en la que iniciará Squid Craft Games 2.

¿Conocías la historia de JH, ‘streamer de Colombia cuyo perfil en Twitch es «jhdelacruz777», que es uno de los invitados a los Squid Craft Games 2?