Derrota al Covenant con las nuevas pistolas de Nerf basadas en Halo

Hace un año, Nerf anunció su línea de armas de juguete basadas en Fortnite. No era de extrañar. El ‘Battle Royale’ era y continúa siendo uno de los juegos más populares de los últimos años. Adicionalmente, su gran variedad de armas se prestaba para hacer toda clase de pistolas. Sin embargo, esta no es la única franquicia en la que Nerf ha tomado inspiración para hacer sus armas de juguete. Overwatch también inspiró el diseño de algunas pistolas.

En esta ocasión, la serie afortunada es Halo. En colaboración con Xbox y con motivo del futuro lanzamiento de Halo Infinite, Nerf ha preparado tres nuevas armas de juguete.

Encabezando el listado se encuentra el Halo MA40 Blaster, inspirado en una de las armas que debutará en Halo Infinite. El cargador de esta pistola podrá almacenar hasta diez dardos. No obstante, el arma requerirá tres baterías C para disparar. Como si no fuera suficiente, este juguete vendrá con un código para desbloquear los colores del MA40 en Halo Infinite.

El Halo MA40 Blaster tendrá un costo de 50 dólares, más o menos 167.100 pesos colombianos.





Las otras dos armas pertenecen a la línea ‘Microshot’. Mientras que la primera está basada en el SPNKR, emblemático lanzacohetes del Comando Espacial de las Naciones Unidas, la segunda está inspirada en una de las armas más icónicas del Covenant: el Aguijoneador. Ambos juguetes tendrán un precio de 10 dólares, más o menos 33.500 pesos.

Todas estas pistolas de juguete estarán disponibles en Estados Unidos desde el 1 de octubre. Se desconoce cuándo llegarán a tiendas de cadena en Colombia ni qué precio tendrán.

Vía: GameSpot