Error de continuidad en Spider-Man: Homecoming finalmente ha sido corregido

The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline es el nuevo libro de Marvel Studios que narra toda la línea de tiempo del Universo Cinematográfico de Marvel hasta la actualidad. Con este ambicioso universo compartido, en ocasiones algunas películas han cometido errores de continuidad en sus historias. Spider-Man: Homecoming (De regreso a casa) es quizás el mayor ejemplo y cuya falla en contar años la pone en una posición difícil de ubicar.

Por lo general y con algunas claras excepciones, las películas de Marvel Studios se han ubicado argumentalmente en el mismo año de su estreno. De esta manera, Iron Man tiene lugar en 2008 y The Avengers en 2012. Esto mismo es confirmado por el libro recién lanzado.

La historia de Iron Man tiene lugar en 2008, tal como el año de estreno de la película.

La ‘Batalla de Nueva York’ en The Avengers por ende se lleva a cabo en 2012 (y el comienzo de la serie Loki). Aunque los eventos de Spider-Man: Homecoming se ubican en 2016 y su prólogo tiene lugar al final de la ‘Batalla de Nueva York’, erróneamente avanza al presente de entonces con el rótulo «8 años después», cuando solo habían pasado cuatro años. Nunca más se volvió a mencionar esto en películas siguientes, pero era claro que se trataba de un error.

En especial cuando Avengers: Infinity War se ubica en 2018 y Avengers: Endgame en 2023.

La Autoridad de Variación Temporal toma cartas en el asunto

The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline finalmente corrige y aclara este error de continuidad, confirmando que solo pasaron cuatro años entre la primavera de 2012 y el otoño de 2016. El libro utiliza la figura animada de Miss Minutes (voz por Tara Strong en Loki) para explicar el error, que a su vez involucra una línea de diálogo de Adrian Toomes. En esta, Vulture asegura que su operación criminal ha actuado bajo el radar durante «8 años», sin una palabra por parte de los federales.

Spider-Man: Homecoming sugiere indirecta y equivocadamente que la ‘Batalla de Nueva York’ ocurrió en 2008.

Según Miss Minutes, es un fallo de archivo por parte de la TVA (Autoridad de Variación Temporal), entidad vista en las dos temporadas de Loki.

«¡Alerta roja! ¡Hola de nuevo! Adrian Toomes señala que la ‘Batalla de Nueva York’ fue ocho años atrás, pero ese evento fue solo hace cuatro años», dice el dibujo animado en una pequeña caja de texto de la página 173. «Este es un verdadero dolor de cabeza para nosotros — reconozco que un analista colocó el archivo en el lugar equivocado».

Aunque sea en forma de libro, según los fanáticos es justo lo que necesitaban, a pesar de lo imposible que es borrar el pasado en nuestra realidad. No puede eliminar lo hecho por la película –un poco incomprensible que ocurriera en un principio con tanta gente a cargo–, pero lo empata con la propia serie Loki y sus discrepancias en el multiverso cinematográfico de Marvel.

