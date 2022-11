Pokémon y Puma presentan nuevos tenis con los cuatro iniciales de Kanto

The Pokémon Company y la marca deportiva Puma unen esfuerzos para lanzar una nueva línea de tenis o ‘sneakers’ para niños y adultos. Sus diseños están suficientemente limitados a la primera generación en la región Kanto. Exactamente son modelos basados en Bulbasaur, Charmander, Squirtle y Pikachu.

Cada diseño tiene el color característico del Pokémon en cuestión y algunas leves diferencias entre ellos. Con excepción del de Squirtle, todos son modelos de tenis para correr o hacer deporte. Al interior de la zapatilla hay una silueta del Pokémon y de Pichu, en el caso de Pikachu.

Un símbolo del tipo elemental acompaña la parte posterior de cada par de tenis, mientras que las suelas tienen diseños correspondientes al Pokémon representado. Así mismo, un pequeño colgante con el rostro del Pokémon le da el toque de identidad definitivo. Planta, fuego, agua y eléctrico son por supuesto los tipos expuestos.

Aunque los tenis no han sido oficialmente anunciados por Puma o The Pokémon Company, diferentes tiendas han enlistado los modelos para niños por un precio de $90 USD y con lanzamiento el 12 de noviembre. Teniendo en cuenta que los de adultos costarán más y que las existencias no suelen durar mucho tiempo, prevemos un raro objeto coleccionable para no pisar.

Fuente: cuenta de Pokejungle en Twitter