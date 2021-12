The Punisher tendrá grandes cambios en su nuevo cómic, incluyendo su icónico símbolo

Los fanáticos de Marvel llevan un par de años extrañando a uno de los más populares vigilantes de ese universo. The Punisher finalmente está de regreso en las páginas de un nuevo cómic, pero con grandes cambios que muchos seguramente no esperaban de este personaje, incluyendo su símbolo de la calavera.

Una nueva serie de The Punisher comenzará a ser publicada en marzo de 2022. Constará de 13 tomos escritos por Jason Aaron (The Avengers, The Mighty Thor), dibujados por Jesús Saiz (Star Wars), Paul Azaceta (Outcast) y coloreados por Dave Stewart. Saiz se encargará de ilustrar la trama principal de la serie, mientras que Azaceta será responsable de los ‘flashbacks’ que contarán una parte no explorada del pasado de Frank Castle que está llena de secretos.

¿Cuáles serán los cambios de Punisher en los nuevos cómics?

El cambio más radical es que Castle se convertirá en el líder de La Mano, el popular culto ninja de Marvel. Tendrá el título de ‘Rey de los asesinos’ y responderá directamente a La Bestia. Todo parece indicar que dejará de lado las armas de fuego para adoptar un armamento ninja.

Pueden ver el nuevo diseño del símbolo de la calavera de Punisher en esta página del nuevo cómic.

Es muy posible que estos cambios se deban a la terrible asociación que se ha hecho de este personaje con los horribles casos de violencia policial en Estados Unidos y muchas otras partes del mundo. Hay policías que se identifican con el personaje y usan su símbolo. Esto ha sido criticado en las mismas páginas de los cómics, pero no ha sido suficiente para detener esa enfermiza admiración.

Esta nueva etapa del personaje llega justo cuando los personajes de las series de Marvel en Netflix están dando su salto a las películas y series del MCU. ¿Será que lo veremos aparecer pronto?

Fuente: IGN