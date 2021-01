A finales de febrero del año pasado, Lucasfilm Publishing anunció Star Wars: The High Republic. Compuesta por libros y cómics, esta saga se ambienta 200 años antes de La Amenaza Fantasma y cuenta la historia de varios miembros de la Orden Jedi.

Originalmente, estas obras iban a ponerse a la venta en agosto de 2020. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 obligó a Lucasfilm a aplazar el lanzamiento hasta 2021.

Ahora, casi un año después de su anuncio, la nueva saga ha sido inaugurada por medio de un gran evento digital. A través de este, Lucasfilm Publishing ha revelado las sinopsis de obras que compondrán The High Republic. También ha dado a conocer sus fechas de lanzamiento.

¿Qué novelas, cuentos, cómics y ‘manga’ componen la Fase 1 de Star Wars: The High Republic?

Cinco autores son los responsables de dar forma a los pilares de Star Wars: The High Republic. Estos son Charles Soule, Justina Ireland, Claudia Gray, Daniel José Older y Cavan Scott. A continuación, listaremos las novelas y cómics que compondrán la Fase 1 de The High Republic.

Light of the Jedi

Sinopsis: Es la era dorada de los Jedi. Sin embargo, una catatrofe puede golpear a la galaxia incluso en tiempos de paz. Después de que un accidente hiperespacial envía los restos de una nave en curso de colisión contra todo un sistema, dependerá de un grupo de Jedi salvar billones de vidas. ¿Los Jedi y su fe en la Fuerza serán suficiente para evitar un desastre? ¿Serán suficiente para hacer frente a lo que se oculta más allá de los límites de la República?

Charles Soule ¿Cuándo estará disponible? 5 de enero de 2021

5 de enero de 2021 ¿Ya puede reservarse? Sí

The Great Jedi Rescue

Sinopsis: Este libro infantil sigue a un grupo de Jedi mientras trata de salvar a los habitantes de Hetzal Prime de un desastre hiperespacial sin precedentes.

Cavan Scott ¿Cuándo estará disponible? 5 de enero de 2021

5 de enero de 2021 ¿Ya puede reservarse? Sí

A Test of Courage

Sinopsis: Cuando una nave de transporte es expulsada del hiperespacio tras un catastrófico accidente, cuatro jóvenes quedan atrapados en un planeta salvaje. El grupo tendrá que trabajar en equipo para sobrevivir a los peligros que se esconden en las sombras.

Justina Ireland ¿Cuándo estará disponible? 5 de enero de 2021

5 de enero de 2021 ¿Ya puede reservarse? Sí

Star Wars: The High Republic #1

Sinopsis: Esta serie de cómics sigue a la padawan Keeve Trennis, que debe tomar la decisión más importante de su vida. ¿Completará su entrenamiento Jedi o salvará vidas inocentes?

Cavan Scott ¿Cuándo estará disponible? 6 de enero de 2021

6 de enero de 2021 ¿Ya puede reservarse? Sí

Into The Dark

Sinopsis: La desgracia persigue al padawan Reath Silas. A pesar de sus deseos de quedarse en el Templo Jedi estudiando sus antiguos archivos, su maestro lo envía a las fronteras inexploradas de la República. En medio del viaje, su nave es expulsada del hiperespacio y termina junto con otros Jedi en una estación espacial abandonada. Como si eso no fuera suficiente, extraños sucesos empiezan a ocurrir. ¿El padawan sobrevivirá para contar la experiencia?

Claudia Gray ¿Cuándo estará disponible? 2 de febrero de 2021

2 de febrero de 2021 ¿Ya puede reservarse? Sí

Star Wars: The High Republic Adventures #1

Sinopsis: Esta nueva serie de cómics gira alrededor de un grupo de padawans bajo la enseñanza de Yoda. ¿Tendrán lo necesario para convertirse en los protectores de la galaxia?

Daniel José Older ¿Cuándo estará disponible? 24 de febrero de 2021

24 de febrero de 2021 ¿Ya puede reservarse? Sí

Las siguientes obras también formarán parte de la Fase 1 de Star Wars: The High Republic. Sin embargo, aún no cuentan con fecha de lanzamiento y no pueden reservarse:

The Monster of Temple Peak , novela gráfica escrita por Cavan Scott e ilustrada por Rachael Stott.

, novela gráfica escrita por Cavan Scott e ilustrada por Rachael Stott. Out of the Shadows , novela escrita por Justina Ireland

, novela escrita por Justina Ireland Race to Crashpoint Tower , novela escrita por Daniel José Older

, novela escrita por Daniel José Older The Edge of Balance, ‘manga’ escrito por Justina Ireland y Shima Shinya con el arte de Mizuki Sakakibara

