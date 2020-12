¿Qué es y qué no es la controversial ley CASE?

Esta semana, los ‘streamers’ en Twitch y otras plataformas de transmisión entraron en un estado de preocupación por una nueva legislación de derechos de autor que la Cámara de Representantes de Estados Unidos acaba de aprobar. La presentación de la ley CASE en sí fue controversial. El paquete de estatutos fue anexado a la propuesta de apoyo en el que cada ciudadano estadounidense recibirá un subsidio de $600. La representante Alexandria Ocasio-Cortez comentó que dicho paquete llegó dos horas antes de la votación, así que no tuvieron tiempo de leerla detenidamente.

¿Afecta de alguna forma a los colombianos? En teoría sí. Como Twitch es una empresa establecida en los Estados Unidos, sus lineamientos deben estar acordes a las leyes de ese país. Pero antes de que pongan sus discos duros en el microondas, quemen su casa y comiencen una nueva vida bajo la identidad de Cosme Fulanito, deben saber lo que en verdad consiste la ley CASE.

Dos decretos con un mismo objetivo

Primero, hay una confusión entre dos secciones de la propuesta. La primera sección sugiere castigar a los individuos que transmitan contenido ilegal y se lucren de ello sin licencia. Sin embargo, este parágrafo está dedicado a sitios o servicios que ofrecen de forma masiva este tipo de transmisiones (como RojaDirecta) y no pagan las respectivas licencias. Aunque un ‘streamer’ transmita un video de YouTube o la porción de una canción en su canal, no estará afectado por este decreto y no debe temer ser arrestado.

Ahora sí, hablemos de la ley CASE. Estas son las siglas para Copyright Alternative in Small-Claims Enforcement (Alternativa de Derechos de Autor en Cumplimiento de Causas Menores). Esto permite que los dueños de propiedades intelectuales puedan reclamar por daños sin tener que hacer un trámite federal y están limitados por un valor de $15.000 dólares. Esto es ideal para pequeños creadores y artistas independientes que quieran reclamar los derechos de sus obras. Sin embargo, la ley CASE posee otras implicaciones complejas que serían complicadas de explicar aquí.

La ley ya tiene el visto bueno por el Congreso y está en camino para que sea firmada por el presidente Donald Trump.

Vía: PC Gamer