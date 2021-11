¡Los “Jueves de Doblaje” en Funimation continúan en noviembre (2021)! Como ha sido desde la inauguración de esta iniciativa en agosto, nuevas series dobladas al español latino llegarán semanalmente al servicio de ‘streaming’. Estos doblajes al español latino incluyen ‘anime’ recientes y más antiguos, entre los que se encuentra el querido Sword Art Online.

A continuación, podrán encontrar todos los ‘anime’ con doblaje al español latino que llegarán a Funimation en noviembre (2021) y sus respectivas fechas. ¿Qué series les gustaría ver dobladas al español latino? ¡No olviden compartirlas en los comentarios de este artículo!

¿Qué ‘anime’ con doblaje al español latino llegarán a Funimation en noviembre (2021)?

4 de noviembre

A partir del jueves 4 de noviembre, los usuarios de Funimation podrán ver Mars Red (13 episodios). Basada en la obra de teatro de Bun-O Fujisawa, esta serie se ambienta en el año 1923. La misteriosa fuente de sangre Ascra ha desatado una horda de vampiros en todo Japón. Para enfrentarlos, el gobierno crea la unidad especial Código Zero. Conformada por el vampiro de Defrott y el novato Kurusu, este escuadrón tiene un objetivo: cazar muertos vivientes.

11 de noviembre

A partir del jueves 11 de noviembre, los usuarios de Funimation podrán ver los siguientes ‘anime’ con doblaje al español latino: Fullmetal Alchemist: Brotherhood (episodios 51-64), Gleipnir (13 episodios), Super Cub (12 episodios) y Akudama Drive (12 episodios). Cabe recordar que los anteriores 50 episodios de Fullmetal Alchemist ya están doblados.

Gleipnir gira alrededor de Shuichi Kagaya y Claire Aoki, un par de estudiantes que se embarcan en una cruzada de venganza contra la asesina de los padres de Claire. Con ese fin, Shuichi puede transformarse en un traje con habilidades sobrehumanas y Claire puede «pilotarlo».

Super Cub sigue la historia de Koguma, una estudiante común y corriente sin pasatiempos ni amigos. Sin embargo, su vida empieza a cambiar después de comprar una Honda Super Cub 50.

Akudama Drive se ambienta en un futuro distópico en el que 6 criminales conocidos como Akudama aceptan una misión para salvar a un reo sentenciado a muerte. Sin embargo, el grupo eventualmente descubre que forma parte de un complot mucho más grande.

18 de noviembre

A partir del jueves 18 de noviembre, los usuarios de Funimation podrán ver los siguientes ‘anime’ con doblaje al español latino: Dragon Goes House Hunting (12 episodios), Plunderer (24 episodios), Sword Art Online (temporada 1) y Noragami (temporada 1).

Dragon Goes House Hunting gira alrededor de Letty, un dragón que es expulsado de su hogar. En búsqueda de su casa ideal, contrata a Dearia el demonio de los bienes raíces, para que le ayude. Por desgracia para el protagonista, la búsqueda de un hogar no será tan sencilla como creía.

Plunderer se ambienta en un futuro posapocalíptico en el que la vida de sus habitantes gira alrededor de un número grabado en su cuerpo. Dicho número sube o baja dependiendo de las acciones del individuo. Si llega a 0, es enviado al Abismo. Tal no es el caso con Licht Bach, que tiene un número negativo. Junto con la joven Hina Farrow, ambos se embarcan en una cruzada.

En un futuro cercano, el videojuego Sword Art Online permite que los jugadores se sumerjan en el fantástico mundo de Aincrad por medio del casco Nerve Gear. Sin embargo, los jugadores no tardan en descubrir que no pueden salir. Si mueren en Aincrad, fallecerán en la vida real.

Noragami sigue a Yato, un dios menor que no tiene un solo santuario dedicado a su nombre. Sin embargo, su suerte empieza a cambiar tras conocer a la joven Hiyori Iki. Después de fallecer en un accidente, Hiyori se convierte en una ‘han’yō’ y Yato accede a ayudarla a cambio de ¥5.

25 de noviembre

A partir del jueves 25 de noviembre, los usuarios de Funimation podrán ver los siguientes ‘anime’ con doblaje al español latino: Arifureta: From Commonplace to World’s Strongest (13 episodios), Log Horizon (temporada 3) y Prince of Tennis II (OVA).

Arifureta: From Commonplace to World’s Strongest sigue la historia de Hajime Nagumo. Después de que él y sus compañeros de clase son transportados a otro mundo, Hajime —que solo adquiere la habilidad de transmutar objetos— es traicionado y abandonado a su suerte en medio de una incursión. Por medio de su habilidad, Hajime crea armas para escapar del calabozo y empieza a amasar aliados en su cruzada para convertirse en el héroe más poderoso.

La temporada 3 de Log Horizon se ambienta un año después de que Shiroe y sus amigos se quedaron atrapados en el mundo de Akiba. La creación de la Mesa Redonda ha traído orden y prosperidad a su gente. Sin embargo, la ruptura de las alianzas políticas y la constante coacción de los monstruos Genius amenazan con desestabilizar todo lo que han construido.

Fuente: comunicado de prensa de Funimation