Code Geass: Rozé of the Recapture: fecha de estreno tema principal de la película

La página oficial del ‘anime’ original de Sunrise, Code Geass, reveló un nuevo tráiler de la película Code Geass: Rozé of the Recapture. Este es el primer de cuatro largometrajes, el cual originalmente se conocia como Gode Geass: Z of the Recapture.

Kenji Kawai es el compositor de la música de la película Code Geass: Rozé of the Recapture.

¿Cuándo es la fecha de estreno de Code Geass: Rozé of the Recapture?

Aquellos que se pregunten cuándo es el el estreno de la primera de las cuatro nuevas películas de Code Geass no deben preocuparse. Ya que, la película Code Geass: Rozé of the Recapture llegará a las salas de cine de Japón en algún momento de mayo del 2024. Sin embargo, se desconoce cuánto se tardará en llegar a nuestra región. No obstante es probable que al igual que otras películas de ‘anime’, el estreno de Code Geass: Rozé of the Recapture llegue a Latinoamérica gracias a Crunchyroll. Esto debido a que en su plataforma se encuentran las pelpiculas recopilatorias y las diferentes series y OVAs de este ‘anime’ original de Sunrise que cuenta con diseños de personajes de CLAMP.

¿Cuál es el tema principal de la película Code Geass: Rozé of the Recapture?

El primer tráiler de Code Geass: Rozé of the Recapture ha confirmado que el tema princpal de la película se llama «Running In My Head» y será interpretada por el artista de Visual Key Miyavi. Esta es la primera vez que Miyavi participará en un proyecto de la franquicia Code Geass.

¿Quiénes están a cargo de la producción de la nueva película de Code Geass?

Ichiro Okouchi y Goro Taniguchi siguen siendo los autores de la historia original.

Yoshimitsu Ohashi, conocido por su participanción en Amnesia, Galaxy Angel y Sacred Seven será el director de Code Geass: Rozé of the Recapture. Noboru Kimura (Princess Principal: Crown Handler) es acreditado como el guionista del filme. Para Code Geass: Rozé of the Recapture Takahiro Kimura regresa como diseñador de personajes junto a Shuichi Shimamura basándose en los diseños originales de CLAMP. Junichi Akutsu (Code Geass) vuelve a diseñar los Knightmare Frames.

El diseño mecanico de Code Geass: Rozé of the Recapture estará a cargo de Satoshi Shigeta, conocido por su trabajo en Mobile Suit Gundam Seed.

Adicionalmente, el tráiler revela que Kōhei Amasaki —conocido por interpretar a Kōsuke Misaki en Tomo-chan Is a Girl!— es el ‘seiyu’ de Rozé, el protagonista de la película. Adicionalmente, Makoto Furukawa —quién recientemente fue anunciado como el ‘seiyu’ de Makoto Shishio en la nueva adaptación de Rurouni Kenshin— será Ash, el coprotagonista de Code Geass: Rozé of the Recapture.

Vía: EMOTION Label Channel