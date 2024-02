Gundam Seed Freedom: nuevo video musical a cargo de Takanori Nishikawa

El canal oficial de Takanori Nishikawa, también conocido como T.M. Revolution, compartió un nuevo vídeo musical. En esta ocasión, la canción que resaltó el canal de Nishikawa, fue el tema principal de la película Gundam Seed Freedom.

La película Gundam Seed Freedom vendió ha recaudado ¥1.065.983.130 yenes (aproximadamente $7.20 millones de dólares) en sus tres primeros días. Este se convirtió en el estreno de tres días más taquillero de toda la franquicia Gundam a la fecha. Adicionalmente, la película Gundam Seed Freedom se ha posicionado como la película más taquillera del 2024 en Japón. La película fue estrenada el pasado 26 de enero en Japón y se espera que durante el 2024 se proyecte en 56 países y territorios. Esperemos que Colombia y otros países de Latinoamérica esté entre esos 56 países a los que llegará Gundam Seed Freedom a salas de Cine.

¿Cuál es la canción de cierre de la película Gundam Seed Freedom?

La producción de la película Gundam Seed Freedom compartió a inicios de enero que «Sarigiwa no Romantics»,será el ‘ending’ de la película y la canción será interpretada por See Saw.

¿Cuáles son y cómo se llaman los Gundam de Kira Yamato y Athrun Zala en la película Gundam Seed Freedom?

Junto al nuevo tráiler de la película Gundam Seed Freedom, Sunrise reveló cuáles son y como se llaman los Gundam que pilotearán Kira Yamato y Athrun Zala. Adicionalmente, compartieron un nuevo arte promocional que muestra a los Gundam de los eternos protagonistas de Cosmic Era.

Shinn, en la película Gundam Seed Freedom, estará a bordo del Force Impulse Gundam SpecII.

Kira Yamato y Athrun Zala pilotearán en la película Gundam Seed Freedom los Gundam «Rising Freedom» e «Inmortal Justice» respectivamente. Además, en la página oficial del filme, han sido anunciados otros Mobile Suit aliados y enemigos que veremos en Gundam Seed Freedom.

Vía: ANN