Berserk, la obra magna del ‘mangaka’ Kentaro Miura, ha influenciado a un gran número de propiedades intelectuales desde su lanzamiento en 1989 en la revista Animal House —conocida actualmente como Young Animal— de la editorial Hakusensha. Sin embargo, a pesar de la importancia que ha tenido la obra de Kentaro Miura, esta no ha tenido una adaptación animada que satisfaga a sus fanáticos. Por esta razón, en GamerFocus hemos preparado una guía para conocer las distintas adaptaciones de Berserk al ‘anime’, videojuegos y como estos se pueden complementar con el ‘manga’ de Kentaro Miura.

En GamerFocus cubrimos la desafortunada noticia del fallecimiento de Kentaro Miura, el 20 de mayo de 2021. En este artículo repasamos un poco de su carrera y los mensajes que otros artistas dejaron tras la partida del autor de Berserk.

¿Cómo puedo entender la historia de Berserk?

El universo de fantasía oscura de Berserk ha dejado una huella irrefutable en el mundo del ‘manganime’, el cine y los videojuegos.

Durante los 32 años que ha estado en circulación el ‘manga’ de Berserk este ha tenido tres adaptaciones al ‘anime’. Algunas de estas han tenido diferencias con respecto a la obra original de Miura. Teniendo esto en cuenta repasáremos cada una de las versiones del ‘anime’ de Berserk.

¿Cómo empezar a ver el ‘anime’ o leer el ‘manga’ de Berserk?

En el 2021 existen varias formas para comenzar a leer o ver animada la obra de Kentaro Miura. Así que, al igual que en nuestra guía para ver y leer Baki de Keisuke Itagaki, repasáremos las adaptaciones al ‘anime’ de Berserk mientras ubicamos cada arco en su capítulo del ‘manga’ correspondiente. De esta manera —y sin ‘spoilers’— estarán listos para conocer la historia de Guts, el espadachin negro («kuroi kenshi»).

Berserk ‘manga’ (1989)

El punto de inicio ideal para todo aquel que quiera iniciar a ver o leer Berserk es sin lugar a duda el ‘manga’, ya que el primer arco de la historia de Guts llamado «El espadachin negro». Este arco, el cual se ubica entre el capitulo 94 y 95 del ‘manga’ nos introduce a Guts, Puck, Femto y a un misterioso grupo conocido como «La mano de Dios». El arco de «El espadachin negro» abarca los dos primeros volúmenes — y parte del tercer ‘tankōbon’— y gran parte del tercero donde comienza el arco más famoso de la obra de Kentaro Miura.

¿Qué hacer antes de empezar a ver el ‘anime’ Berserk de 1997?

Berserk de 1997, a pesar de haber hecho unos cambios en el comienzo con respecto a la historia del ‘manga’, es un gran ‘anime’. Así que leer los primeros tres volúmenes, o tankōbon, de Berserk antes de iniciar el ‘anime’ de 1997 es lo más recomendable. Esto debido a que el primer arco del ‘manga’ de Berserk, llamado «El espadachin negro» , el cual va del capítulo 1 al 8 del ‘manga’ de Kentaro Miura’, es compilado en los primeros episodios omitiendo personajes y algunos acontecimientos.

¿Quién es Puck?

Puck (パック), uno de los personajes omitidos en la versión animada de 1997, es un elfo de la raza pisky. Esta raza es descendiente de los antiguos espíritus del viento. Puck, antes de los acontecimientos del arco de «La edad dorada», habitaba en Elfhelm. Este personaje, según sus relatos, migró de su hogar debido al aburrimiento. En un comienzo, Miura creó a Puck como un vínculo con el lector para simpatizar con Guts. Más adelante, el autor le daría el rol de personaje cómico y en ocasiones rompe la cuarta pared.

Saint Seiya, Gundam, Star Wars y hasta la misma obra de Miura han sido referenciadas por Puck a lo largo del ‘manga’.

Berserk (1997)

La animación de esta serie fue hecha a mano y el diseñador de personajes fue Yoshihiko Umakoshi (My Hero Academia, Saint Seiya: Omega).

La primera adaptación al ‘anime’ que tuvo Berserk, llamada en Japón Kenpuu Denki Berserk (剣風伝奇ベルセルク), fue estrenada en octubre de 1997 y terminó su emisión en marzo de 1998 con un total de 25 episodios. Esta serie estuvo a cargo del estudio OLM, Inc (Pokémon, Yokai Watch, SRW OG:Divine Wars ) y abarcó el arco de «La edad dorada«. La historia del ‘anime’ Berserk de 1997 abarca desde el final del tomo (tankōbon) 3, hasta el capitulo 86 del volumen 13 del ‘manga’ de Kentaro Miura.

La serie de 1997 de Berserk ha sido ampliamente alabada por los fanáticos y la crítica no solo por su animación y diálogos, sino también por su memorable banda sonora. Esta fue compuesta por Susumu Hirasawa. Él fue reclutado por el propio Miura y desde su participación en el ‘anime’ de 1997 ha compuesto gran parte de la música de los productos derivados del ‘manga’ de Berserk.

¿Donde puedo ver el ‘anime’ Berserk de 1997?

Actualmente, el ‘anime’ Berserk de 1997 no se encuentra licenciado para Latinoamérica, pero si lo desean ver con subtítulos en español lo pueden hacer en el YouTube en el siguiente enlace.

¿Quiénes componen la «Banda del Halcón»?

La «Banda del Halcón (鷹の団)» fue fundada por Griffith y sus miembros principales son Judeau, Casca, Pippin, Corkas, Rickert y Guts. Este último se unió al grupo luego de perder una batalla contra Griffith. Los miembros de la Banda del Halcón son la «familia» de Guts y tienen un papel fundamental en el desarrollo del protagonista de Berserk. Según Kentaro Miura, los miembros de la Banda del Halcón están basados en sus amigos de la secundaria.

La trilogía de películas del arco de «La Edad Dorada» de Berserk

Berserk: The Golden Age Arc es una trilogía de películas escritas por Ichiro Okouchi (Code Geass) y dirigidas por Toshiyuki Kubooka (Lunar: The Silver Star, Gunbuster). Susumu Hirasawa compuso el ‘opening’ de la adaptación cinematográfica del arco de «La edad dorada», mientras que Shirō Sagisu (Neon Genesis Evangelion) compuso la banda sonora. Estas tres películas, The Egg of the King, The Battle for Doldrey y The Advent, abarcan los hechos de «La edad dorada» desde el final del tercer volumen’ hasta el capitulo 92 del volumen 14 del ‘manga’ de Berserk. Cabe resaltar, que esta adaptación eliminó mucho material de la obra original de Kentaro Miura. A pesar de esto, los tres filmes son muy recomendables y sirven como precuela para el ‘anime’ del 2016.

¿Quién es Rickert?

Rickert (リッケルト), el miembro más joven de la «Banda del Halcón», es un joven gentil y racional. Durante el arco de «La edad dorada«, Ricker siempre estaba acompañado de Corkas, Judeau y Pippin. El más joven de la «Banda del Halcón» siempre se destacó por su puntería. Luego de sobrevivir a los hechos del «eclipse», Rickert es quien crea el brazo mecánico de Guts antes de su viaje de dos años en busca de venganza.

¿Cómo continuar la historia de la trilogia de peliculas de Berserk?

Si se saltaron el arco de «El espadachin negro», les recomendamos empezarlos a leer desde el final de la trilogía de películas de la «Edad dorada».

A partir de este punto recomendamos que mejor sigan leyendo Berserk desde el capítulo 89 del volumen o ‘tankōbon‘ 13 del »manga’. Esto debido a que tanto el final de «The Advent» como el inicio del ‘anime’ de 2016 cambian elementos de la obra original. Si después de esto aún quieren continuar viendo el ‘anime’ del 2016, deben conocer una historia del tercer arco, que fue omitida en el ‘anime’ Berserk del 2016.

¿Qué historias componen el arco «Convicción» de Berserk?

La tercera historia de Berserk conocida como el arco de la «Convicción» está compuesta de tres capítulos. El primero de ellos llamado «El capítulo de los niños perdidos», el cual no cuenta con una adaptación animada y por lo tanto fue omitido en el ‘anime’ Berserk del 2016. Así que antes de comenzar a ver el ‘anime’ Berserk de 2016, les recomendamos leer la primera historia del arco «Convicción».

Esta es la ubicación de los tres capítulos del arco de la «Convicción» en el ‘manga’ de Berserk:

La historia de los «Niños perdidos» comienza en el capítulo 95 del volumen 14 y termina en el capítulo 117 del tomo 16 del ‘manga’ de Berserk.

«El capítulo de la cadena de unión» comienza desde el capítulo 118 del volumen 16 del ‘manga’ y se extiende hasta el capítulo 125 del tomo 17 de Berserk.

«El capítulo de la ceremonia de nacimiento» inicia en el capítulo 126 del ‘tankōbon’ 17 y termina en capítulo 176 del volumen 21. Este es el final del arco «Convicción».

Berserk (2016)

El ‘opening’ de la primera temporada del ‘anime’ Berserk del 2016 se llama «Inferno» y es interpretado por la banda de 9mm Parabellum Bullet.

A finales del 2015, antes que Berserk: The Golden Age Arc III – The Advent cumpliera 3 años de su estreno en las salas de cine de Japón, fue anunciada en la revista Young Animal de la editorial Hakusensha la nueva adaptación animada de la obra de Kentaro Miura. Semanas después, durante la feria Comiket, fue revelado el primer trailer de Berserk (2016). Esta serie producida por Liden Films y animada por el estudio Gemba contó con dos temporadas de 12 episodios.

El ‘opening’ de la segunda temporada del ‘anime’ Berserk del 2016 se llama «Sacrifice» y es interpretado por la banda de 9mm Parabellum Bullet.

Berserk (2016) corrió con una serie de problema en su producción. Esto debido a la falta de experiencia del estudio Gemba y a las malas decisiones de Shin Itagaki, el director del ‘anime’ Berserk del 2016. A pesar que alguno de los fallos de animación se corrigieron en la versión para Blu-Ray, los fanáticos del ‘manga’ de Kentaro Miura no aceptan la visión del estudio Gemba. Adicionalmente, el ‘anime’ del 2016 de Berserk contó con la participación de Susumu Hirasawa, compositor de la serie de 1997, con los temas «Ash Crow« y «Hai Yo«.

¿Qué arcos de la historia del ‘manga’ de Berserk adapta el ‘anime’ del 2016?

Esta serie introdujo a Serpico, Isidro, Farness, Ivalera y Schierke. Ellos son los miembros principales del nuevo grupo que acompaña a Guts.

Los primeros episodios del ‘anime’ Berserk del 2016 abarcan los primeros dos capítulos del arco de «El espadachin negro» y luego se saltan hasta los acontecimientos del segundo y tercer capítulo del arco de la «Convicción». La segunda tanda de episodios de Berserk (2016) fue estrenada en el año 2017 y adaptó el arco llamado «El Halcón Milenario» hasta el capítulo 264 ‘manga’ de Kentaro Miura.

¿Qué capítulos abarca el arco llamado «El Halcón Milenario» del ‘manga’ Berserk?

«El Halcón Milenario» ( 千年帝国の鷹 ミレニアム・ファルコン 篇) es el cuarto arco argumental del ‘manga’ Berserk, el cual con un total 131 capítulos es la más larga de las historia del ‘manga’ de Kentaro Miura. La historia de el arco «El Halcón Milenario» comienza en el capítulo 177 y culmina en el 307.

¿Quienes son los miembros de la nuevo grupo de Guts?

El nuevo grupo de Guts, o la nueva cuadrilla del espadachín negro, es un equipo formado por aliados que ha tenido Guts después de los hechos del Eclipse. Cada uno de los integrantes de este grupo ayuda a Guts de diferentes maneras. Esto hace que este grupo se complemente a la hora de enfrentar a enemigos poderosos. Si bien el Caballero de la Calavera ha luchado junto a Guts y su grupo, este no se puede considerar un miembro de este equipo. Así que esta es la lista actual de integrante de el nuevo grupo de Guts, o la nueva cuadrilla del espadachín negro hasta el quinto arco argumental del ‘manga’ Berserk llamado Fantasia.

Guts

Farnese

Casca

Schierke

Puck

Ivalera

Serpico

Isidro

Roderick de Schtauffen

Magnífico

Azan

Isma

¿Desde dónde debo leer el ‘manga’ de Berserk si ya termine de ver el ‘anime’ del 2016?

La historia del ‘anime’ de Berserk termina de la misma forma que el capítulo 264 del ‘manga’.

Una vez terminan el episodio 24 del ‘anime’ Berserk del 2016, deben empezar a leer el ‘manga’ desde el capítulo 265. A partir de este punto, no se ha adaptado al ‘anime’ el resto del arco «El Halcón Milenario« ni la siguiente historia del ‘manga’. Esta se llama Fantasia y por el momento sigue hasta el capítulo 364 del ‘manga’ de Berserk. Dicho capítulo fue estrenado el 10 de septiembre del 2021 con ayuda de los asistentes de Miura del Studio Gaga.

¿El capítulo 364 del ‘manga’ de Berserk será el final de la obra de Kentaro Miura?

En la edición 18 del 2021 de la revista Young Animal se publicó el capítulo 364 del ‘manga’ Berserk. Al final del capítulo 364 de Berserk su editor dejó una carta para los fanáticos de la obra de Kentaro Miura. La carta revela que el último manuscrito de Berserk, en el cual trabajo el ‘mangaka’ Kentaro Miura fue el del capítulo 364. Gracias a eso el Studio Gaga, fundado por el propio Miura y conformado por sus asistentes, pudo terminar el capítulo 364 de Berserk. En la carta, el editor de Berserk, también expresa la alegría de todos los implicados por el lanzamiento del volumen 41 del ‘manga’ de Berserk. Este último ‘tankōbon’, al igual que el capítulo 364 del ‘manga’, también será un homenaje a Kentaro Miura el autor de Berserk.

Según la carta del editor de Kentaro Miura, no hay por el momento una decisión definitiva acerca si este será o no el final del ‘manga’ Berserk.

¿Qué es Studio Gaga?

El Studio Gaga fue fundado por Kentaro Miura. El principal propósito del ‘mangaka’ era que sus asistentes pudieran estar presentes en su trabajo bajo el nombre de un colectivo. Actualmente, el Studio Gaga trabaja en el ‘manga’ Duranki‘, el cual contaba con la participación de Kentaro Miura como productor.

¿Quienes conforman el Studio Gaga?