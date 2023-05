Record of Ragnarok: conoce la fecha de estreno del primer episodio de la parte 2 de la segunda temporada

La primera parte de la temporada 2 de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) inició en Netflix el 26 de enero con los episodios del 1 al 10. Sin embargo, las noticias sobre el estreno o la llegada de los episodios restantes (11 al 15) dictaban que la segunda parte de la temporada 2 de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) saldría en algún momento del 2022. Ahora, por fin la espera a terminado. Ya que, la cuenta oficial de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) ha confirmado cuándo sale o cual es la fecha de estreno de la segunda parte de la temporada 2 que comenzará desde el episodio 11.

¿Cuándo inicia o es la fecha de estreno de la segunda parte de la temporada 2 de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) en Netflix?

El estreno del episodio del 11 al 15 de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) será el miércoles 12 de junio. Así lo confirmó la cuenta oficial del ‘anime’ que adapta la obra de Takumi Fukui, Shinya Umemura y Chika Aj.

Con el anuncio del estreno del resto de los episodios de la parte 2 de la segunda temporada de Shūmatsu no Valkyrie fueron revelado los ‘seiyu’ de los personajes que debutarán en esta nueva tanda de episodios. Ryotaro Okiayu como Hades

Tetsu Inada como Hajun (foto a la derecha)

Daisuke Namikawa como Beelzebub

Para estar al día con Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) antes del estreno del episodio 11 al 15 de la temporada 2, les recomendamos repasar todos los contenidos que tenemos en GamerFocus sobre este ‘anime’ de peleas de Netflix.

Fuente: cuenta oficial en Twitter de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok)