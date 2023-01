La emoción de las peleas se siente en el nuevo tráiler de la temporada 2 de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok)

Hace dos meses conocimos que la cantante de J-pop Minami, conocida por interpretar el ‘opening’ de Urusei Yatsura (2022), es la encargada de cantar la canción de apertura de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) llamada «Rude, Loose Dance«. Adicionalmente, junto a la revelación del ‘opening’, Netflix dio a conocer que el ‘ending’ de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) estará a cargo de Masatoshi Ono y se llama «Inori». Ahora, Netflix alista el terreno para el estreno de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) con un último tráiler.

El ‘opening’ de la nueva temporada 2 de Shūmatsu no Valkyrie ambiente el último tráiler.

¿Cuántos episodios tendrá la nueva temporada (2) de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok)?

Ahora que ya sabemos cuándo es el estreno de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) solo resta esperar el inicio de la nueva temporada (2).

Ya sabemos que el 26 de enero del 2023 (a las 3:00 A.M.) inicia la nueva temporada (2) del ‘anime’ de peleas de Netflix Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok). Este día estarán disponibles los primeros 10 episodios. Sin embargo, los episodios finales (11 al 15) de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok), según Netflix, llegarán en algún momento del 2023.

¿Cuáles serán las peleas de la temporada 2 de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok)?

La primera pelea será entre Jack el Destripador —interpretado por Tomokazu Sugita (Joseph Joestar en JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle)— contra Hércules —interpretado por Katsuyuki Konishi (Roberto Hongō en Captain Tsubasa 2018)—. La segunda pelea que conocemos que ocurrirá en la segunda temporada (2) de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) será entre Raiden Tameemon —interpretado por Subaru Kimura, conocido por interpretar el ‘opening’ de Kamen Rider Revice— contra Shiva. Este personaje y los demás de la temporada 1 de Shūmatsu no Valkyrie serán interpretados por los mismos ‘seiyu’ o actores de voz.

Fuente: Netflix Anime