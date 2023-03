Kimetsu no Yaiba: conoce cuál es la fecha de estreno de la temporada 3

Hace un mes, conocimos que el primer episodio (1) de la tercera temporada (3) de Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer) sería estrenado en las salas de cine de varios países de Latinoamérica, entre estos por supuesto Colombia. Ahora, a tan solo un mes de la premiere en nuestro país —programada para el 25 de marzo— ha sido revelado junto al tercer tráiler, cuál es la fecha de estreno de la tercera temporada (3) de Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer).

¿Cuál es la fecha de estreno de la tercera temporada (3) de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba)?

La tercera temporada (3) de Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer), la cual adapta el Arco de la Aldea del Herrero, llegará a Crunchyroll en el mes de abril con un especial de una hora. Sin embargo, solo hasta la llegada del tercer tráiler supimos cuál es el día de estreno del primer episodio (1) de la temporada 3 del ‘anime’ Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer). Así que, les contamos que el episodio 1 de la temporada 3 de Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer) será estrenado el domingo nueve de abril a las 11:15 P.M hora de Japón —9:15 A.M hora de Colombia—.

Por el momento, Crunchyroll no ha confirmado si el episodio 1 de la temporada 3 de Kimetsu no Yaiba será estrenado el mismo domingo. Sin embargo, es seguro que el siguiente lunes (10 de febrero) podremos ver el especial de una hora con subtítulos al español.

¿Cuál es y quién interpreta el ‘opening’ de la nueva temporada de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba)?

«Kizuna no Kiseki» es el nombre del ‘opening’ de la tercera temporada de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba).

Durante la mañana del viernes 3 de febrero conocimos que la banda de J-pop Mam With a Mission y la solista Milet interpretarán el ‘opening’. Man With a Mission es conocida por interpretar el ‘opening’ de MSG: Iron Blood Orphans. Mientras tanto Milet es recordada por interpretar segundo ‘ending’ de Vinland Saga.

¿Cuál es la historia de la nueva temporada (3) de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba)?

La historia de la tercera temporada de (3) de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) adaptará el Arco de la Aldea del Herrero, el cual comprende del capítulo 98 al 127 del ‘manga’ de Koyoharu Gotōge. Durante este arco, Tanjiro debe viajar a la aldea donde residen los herreros con el fin de encontrarse con la persona encargada de preparar su Katana (nichirin). En esta aldea, Tanjiro y Nezuko se cruzarán con varios cazadores de demonios y dos Pilares. Es así como el grupo de Tanjiro, a pesar de estar junto a dos de los Pilares, es atacado por las Doce Lunas Demoníacas.

El anterior tráiler de la tercera temporada de Kimetsu no Yaiba ha revelado a los ‘seiyu’ que interpretarán a los enemigos (Lunas Superiores) que veremos en el Arco de la Aldea del Herrero.

Ryotaro Okiayu como Kokushibo (Luna Superior 1).

como Kokushibo (Luna Superior 1). Toshio Furukawa como Hantengu (Luna Superior 4).

como Hantengu (Luna Superior 4). Kousuke Toriumi como Gyokko (Luna Superior 5).

como Gyokko (Luna Superior 5). Mamoru Miyano como Douma (Luna Superior 2).

