El pasado 6 de mayo, Kentaro Miura —‘mangaka’ mejor conocido por Berserk— falleció por una disección aórtica aguda. Más allá de la gran pérdida para la industria del ‘manganime’, los que seguían la cruzada del espadachín Guts tuvieron que lidiar con la posibilidad de que la historia de Berserk quedaría por siempre inconclusa. No obstante, algunos fanáticos mantuvieron la esperanza de que Studio Gaga —fundado por Miura— diera un final a la obra del póstumo autor. Para bien o mal, parece que esto último no será una realidad.

Tres meses después del anuncio, la última edición de Young Animal —revista en la que se estaba publicando Berserk— ha dado a conocer que el ‘manga’ recibirá un último capítulo.

¿Cuándo se publicará el nuevo capítulo del ‘manga’ de Berserk?

El último capítulo del ‘manga’ de Berserk estará disponible con la próxima edición de Young Animal. Esta se pondrá a la venta en Japón el próximo 10 de septiembre.

¿De qué tratará el último capítulo del ‘manga’ de Berserk?

El anuncio da a conocer que el nuevo capítulo del ‘manga’ de Berserk consistirá en un homenaje a su autor: Kentaro Miura. Este homenaje contendrá una página a color, una carta póstuma dirigida al difunto Kentaro Miura y un afiche con escenas icónicas de Berserk.

¿Qué autores escribirán en la carta póstuma?

Estos son los autores que escribirán en la carta póstuma a Kentaro Miura:

Akkiu , mejor conocido por Acchan Damon

, mejor conocido por Acchan Damon Chica Umino , mejor conocida por Sangatsu no Lion

, mejor conocida por Sangatsu no Lion Katsu Aki , mejor conocido por Tenkū no Escaflowne

, mejor conocido por Tenkū no Escaflowne Niko Nicholson , mejor conocido por Nico Nicholson no Manga Doujou Yaburi

, mejor conocido por Nico Nicholson no Manga Doujou Yaburi Hoshi Takashi , mejor conocido por Etotama

, mejor conocido por Etotama Akahori Satoru , mejor conocido por Saber Marionette

, mejor conocido por Saber Marionette Momose Tamami , mejor conocido por Doki Doki School Hours

, mejor conocido por Doki Doki School Hours Mori Kouji , mejor conocido por Destroy and Revolution

, mejor conocido por Destroy and Revolution Moriyama Ena , mejor conocida por Monte Cristo Hakushaku

, mejor conocida por Monte Cristo Hakushaku Wazarai Shizuya, mejor conocido por Blaster Knuckle

¿Quién es Kentaro Miura, el autor de Berserk?

Nacido en la prefectura de Chiba el 11 de julio de 1966, Kentaro Miura siempre tuvo una disposición especial por el dibujo. Con solo 10 años, Miura publicó su primer ‘manga’: Miuranger. Este fue distribuido en el periódico de su escuela. Un año después, publicó su segunda obra: Ken e no michi. En los años posteriores, Miura continuaría puliendo su técnica.

A los 18 años, Miura comenzó a trabajar como asistente del ‘mangaka’ George Morikawa. Sin embargo, en reconocimiento al gran talento de su aprendiz, el autor de Hajime no Ippo despidió a Miura admitiendo que no tenía nada que enseñarle.

En 1985, Miura aplicó a la Universidad Nihon con su proyecto Futanabi. Este no solo le concedió la entrada a la institución, sino que fue nominado al premio de mejor autor en la Weekly Shōnen Magazine. Fue por medio de este reconocimiento que Miura realizó su primera serie: Noa, publicada en la mencionada revista. Sin embargo, no tuvo éxito. A pesar de este fracaso, Miura no tardó en recomponerse con su obra magna.

También te puede interesar: Los cómics y ‘manga’ de Editorial Panini ya no se distribuirán en Colombia

La apariencia de Guts en el prototipo de Berserk

En 1988, mientras trabajaba con Buronson —Yoshiyuki Okamura, conocido por crear Hokuto no Ken— en Orō, Miura publicó un prototipo de Berserk en la revista Gekkan ComiComi. Este quedó en segundo lugar en la séptima edición de los premios Manga-School de ComiComi. La serialización de Berserk comenzó en Monthly Animal House en 1989.

En 1990, Miura volvió a colaborar con Buronson en una precuela de Orō . Esta obra fue publicada en Young Animal, revista en la que Berserk continuaría su serialización a partir de 1992. Aunque la serie en un principio gozó de fama modesta, fue con el arco de la Era Dorada —que se enfoca en el pasado de Guts— que la serie se convirtió en un éxito crítico.

Aunque Miura se dedicó buena parte de su vida a Berserk —no solo al ‘manga’, sino al ‘anime’ de 1997 y múltiples videojuegos inspirados en su obra—, en 2013 publicó el ‘manga’ Giganto Maxia. Cabe señalar que Berserk también recibió una trilogía de películas y un segundo ‘anime’.

¿De qué trata Berserk?

La historia de Berserk sigue a Guts, el infame Espadachín Negro. Tras un evento traumático, el protagonista ha dedicado el resto de su vida a la exterminación de los Apóstoles. Estos son seres que abandonaron su humanidad para convertirse en peligrosos monstruos.

Vía: Anime News Network

Fuente: Young Animal