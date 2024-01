One Piece: cuándo inicia el arco de Egghead en Netflix

Hace un mes conocimos cuándo inicia el arco de Egghead en el ‘anime’ de One Piece. Adicionalmente, en Jump Festa 2024, fue anunciado The One Piece, el ‘remake’ de la obra de Eiichiro Oda a cargo de Wit Studio. Ahora, Netflix y el ‘anime’ de One Piece vuelven a ser noticia, ya que sin ningún aviso previo, ha sido anunciado que el arco actual del ‘anime’ —que hasta el momento solo se podia ver en Crunchyroll— también llegará a nutrir el amplio catálogo de la franquicia One Piece en Netflix.

¿Cuándo estará disponible o inicia el arco argumental de Egghead de One Piece en Netflix?

Así es el nuevo ‘ending’ que veremos cuándo inicia el arco de Egghead en Netflix.

El episodio 1089 del ‘anime’ One Piece, el cual da inicio al arco argumental de Egghead que es el primero de la saga final de la obra de Eiichiro Oda ya está disponible en Crunchyroll. No obstante, el estreno del episodio 1089 en Netflix no será el domingo. Así que, para ver el inicio de este arco en Netflix, los fanáticos de la serie de Oda deberán esperar hasta el sábado 13 de enero del 2024. Ya que, este es el día en el que será estrenado el episodio 1089 y probablemente el 1090 del ‘anime’ One Piece en Netflix.

¿Cuándo es el estreno del episodio 1090 del ‘anime’ de One Piece?

El estreno del episodio 1090 de One Piece en Netflix se verá un día después del de el episodio 1089.

El episodio 1090 de One Piece, o el segundo del arco argumental de Egghead, será estrenado el próximo 14 de enero en Crunchyroll y Netflix. Este segundo episodio del arco argumental actual del ‘manga’ y ‘anime’ de One Piece será ambientado por un nuevo ‘opening’ y ‘ending’.

‘Opening’ del arco de Egghead en One Piece:

«AAAH!» es el nombre del ‘opening’ de One Piece que ambientará Egghead y el cual veremos desde el episodio 1089 y está interpretada por Hiroshi Kitadani. Él es es el cantante original de We Are, el primer ‘opening’ de One Piece.

‘Ending’ del arco de Egghead en One Piece:

«Dear Sunrise» es el nombre del ‘ending’ de One Piece que ambientará Egghead y el cual veremos desde el episodio 1089 y está interpretada por Maki Otsuki. Ella es es cantante original de Memories, el primer ‘ending’ de One Piece.

Egghead, el primer arco argumental de la saga final de la historia del ‘manga’ One Piece

El primer arco de la historia de la saga final de One Piece se llama Egghead, la isla del futuro. Esta se ubica en los capítulos a partir del 1058. Actualmente, el último capítulo del ‘manga’ de One Piece es el 1090. Mientras tanto, en el ‘anime’ se desconoce cuándo iniciará el arco Egghead, la isla del futuro. Esto debido a que aún se encuentra el ‘anime’ en el final del arco del país de Wano.

Fuente: cuenta oficial Netflix anime en X, antes Twitter