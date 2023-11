En el 2023, One Piece cumplió 26 años desde su debut en las páginas de la revista Weekly Shonen Jump. Este año, vimos el estreno del videojuego One Piece Odyssey, el lanzamiento del ‘live action’ de Netflix, el anuncio de la adaptación al ‘anime’ de Monsters y el fin del arco del país de Wano en el ‘anime’. Ahora, al final del episodio 1085 de One Piece Toei Animation ha revelado cuándo inicia el arco de Egg Head en el ‘anime’.

¿Cuándo inicia el arco argumental de Egg Head en el ‘anime’ de One Piece?

El arco de Wano termina en el episodio 1085 del ‘anime’ de One Piece. Sin embargo, la siguiente aventura de Luffy y su tripulación no iniciará de inmediato. Antes de que eso pase tenemos que conocer lo que está pasando en el mundo, luego de la derrota de la tripulación de los pirata bestia a mano de los sombrero de paja.

Hace un año, nosotros repasamos estos acontecimientos ocurridos en el capítulo 1054 del ‘manga’ de One Piece. Sin embargo, se desconoce cuántos episodios usará Toei para adaptar los acontecimientos antes del inicio del arco de Egg head en el ‘anime’ de One Piece. Así que sí se preguntan cuándo inicia el arco argumental de Egghead en el ‘anime’ de One Piece, les tenemos buenas noticias. Ya que, Toei Animation reveló que el arco argumental de Egghead iniciará el domingo 7 de enero del 2024.

Egghead, el primer arco argumental de la saga final de la historia del ‘manga’ One Piece

El primer arco de la historia de la saga final de One Piece se llama Egghead, la isla del futuro. Esta se ubica en los capítulos a partir del 1058. Actualmente, el último capítulo del ‘manga’ de One Piece es el 1090. Mientras tanto, en el ‘anime’ se desconoce cuándo iniciará el arco Egghead, la isla del futuro. Esto debido a que aún se encuentra el ‘anime’ en el final del arco del país de Wano.

¿Cuántos episodios tiene el arco argumental del país de Wano en One Piece?

Ahora que termino el arco argumental del país de Wano en el ‘anime’ de One Piece, ya podemos decir cuántos episodios tiene esta parte de la historia. Así que si desean repetir, o si aún no han visto, el arco del país de Wano en el ‘anime’ de One Piece les contamos que esta parte de la aventura de los sombreo de paja tiene un total de 193 episodios. Los 193 episodios que conforman el arco argumental de Wano abarcan desde el episodio 892 y hasta el 1085 del ‘anime’ One Piece. Todos estos episodios se encuentran en japonés con subtítulos en español en Crunchyroll.

