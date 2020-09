Shaman King (2021): toda la información sobre el nuevo ‘anime’

El sitio oficial del nuevo ‘anime’ de Shaman King que debutará en el 2021, así como la cuenta oficial del proyecto en Twitter, han revelado un nuevo tráiler. Este vídeo nos muestra el nuevo diseño de personajes y confirma a los ‘seiyuu’ —o actores de voz— que personificarán a los protagonistas y el antagonista principal de la obra de Hiroyuki Takei.

Aún es un misterio la fecha de estreno exacta del nuevo ‘anime’ de Shaman King.

¿Quiénes son los ‘seiyuu’ del nuevo ‘anime’ de Shaman King?

La nueva adaptación de la obra del ‘mangaka’ Hiroyuki Takei adaptará los 35 volúmenes del ‘manga’ original. Adicionalmente, el video ha confirmado el regreso de varias de las voces del ‘anime’ del 2001 producido por el estudio XEBEC. De los primeros cuatro seiyū solo uno es nuevo en la franquicia.

Yoh Asakura (麻倉 葉)

La seiyū que le dará voz al protagonista Yoh Asakura en el nuevo ‘anime’ de Shaman King, en reemplazo de Yuuko Satou, es Yōko Hikasa. Esta artista es conocida por interpretar los temas de inicio de Seitokai Yakuindomo, Rio – Rainbow Gate! y WWW.WAGNARIA!!. Adicionalmente, ha prestado su voz para interpretar a Hana Sugurono de 7SEEDS, Risa Shinomiya de Girl Friend BETA y Farnese en la nueva adaptación de Berserk.

Anna Kyōyama (恐山アンナ)

Megumi Hayashibara es una de las seiyū más reconocidas en el mundo del ‘anime’. Esta actriz de voz nuevamente dará vida a Anna Kyōyama en el nuevo ‘anime’ de Shaman King. Para los que no conocen el trabajo de esta leyenda del doblaje en el país del sol naciente, Megumi Hayashibara es la encargada de dar vida a personajes de la talla de Rei Ayanami (Evangelion), Ai Haibara (Detective Conan), Faye Valentine (Cowboy Bebop), Haruha Raharu (FLCL) y Hello Kitty.

En la versión de Shaman King del estudio XEBEC, Megumi Hayashibara fue la encargada de interpretar los ‘opening’ Oversoul y Northern Lights.

Amidamaru (阿弥陀丸)

Katsuyuki Konishi regresará como Amidamaru, el fantasma que acompaña al protagonista. Este ‘seiyuu’ es conocido por dar vida a Maxima en la franquicia de juegos de pelea The King of Fighters. Además, este actor de voz es el encargado de interpretar a Ikki del Fénix en las OVA de Saint Seiya: Capítulo de Hades.

Hao (葉王)

Minami Takayama —ex integrante de la agrupación de J-Pop Two -Mix— volverá a darle vida a Hao, el antagonista principal de la historia. Esta seiyū es conocida en el mundo de los videojuegos por darle voz a Axl en los juegos Mega Man X7, X8 y Command Mission. En cuanto a su palmarés en el ‘anime’, ella es la voz de Conan Edogawa (Detective Conan), Envy (Full Metal Alchemist: Brotherhood) y Nabiki Tendo (Ranma ½).

Director, diseñador de personajes, compositor y estudio de Shaman King (2021)

El director de Shaman King (2021) es Joji Furuta (The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments). El estudio Bridge (Fairy Tail) es el encargado de animar el nuevo ‘anime’ basado en el ‘manga’ de Hiroyuki Takei. Los guiones están a cargo de Satoshi Sano (Pokémon), mientras que Satohiko Sano (Heybot!) está a cargo del diseño de personajes. Por último, la música de este nuevo ‘anime’ de Shaman King es compuesta por Yuki Hayashi (My Hero Academia) junto a la compañía discográfica japonesa King Records como productora músical.

¿Volverán los anteriores ‘openings’ de Shaman King a la nueva adaptación?

Oversoul es el primer opening de la adaptación del 2001 del ‘manga’ Shaman King,el cual es interpretado por Megumi Hayashibara.

En el primer adelanto del nuevo ‘anime’ de Shaman King, que fue revelado en junio de este año, la canción que ambienta el vídeo es el primer ‘opening’ del ‘anime’ del 2001. Esto es gracias a que King Records, dueño de los derechos musicales de esta canción, tenía los derechos musicales de Megumi Hayashibara desde 1991 hasta 2019. Así que esto es una gran noticia para los fanáticos de la obra de Hiroyuki Takei, ya que canciones como Brave Heart y los ‘opening’ del anime podrían regresar a la versión del 2021.

¿Qué diferencias hay entre esta adaptación y la del 2001?

Debido a que en la época que se emitía la adaptación de Shaman King del estudio XEBEC, el ‘manga’ —publicado en la revista Weekly Shonen Jump— estaba en circulación, los encargados del ‘anime’ solo adaptaron la historia de Hiroyuki Takei hasta el capitulo 301. A partir de ese punto, la historia del ‘anime’ de Shaman King se empezó a separar de la del ‘manga’. Es así que el anime del 2021 contará la historia de los 35 volúmenes de la nueva edición del ‘manga’. Esta empezó a ser publicada publicada por la editorial Kodansha desde el 17 de junio del 2020.

¿Cuál es la fecha estreno de Shaman King (2021)?

La fecha de estreno de la nueva adaptación al ‘anime’ de Shaman King está programada para el mes de abril del 2021. Sin embargo, se desconoce qué compañía tendrá los derechos de transmisión para Colombia y el resto del territorio latinoamericano.

Fuente: página oficial de la nueva adaptación de Shaman King