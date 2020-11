A mediados de 2007, Square Enix presentó un llamativo RPG para Nintendo DS que nos ponía en control de Neku Sakuraba, un adolescente arrastrado a un plano de existencia diferente en Shibuya, Tokio, para participar en ‘el juego de los shinigami’. Si sobrevive por siete días, podrá regresar a la vida o alcanzar un plano espiritual superior. Su nombre es The World Ends With You y ya conocemos la fecha en que veremos su adaptación al ‘anime’.

Square Enix ha revelado el segundo tráiler de este ‘anime’. Si no han visto el primero, pueden encontrarlo aquí. Este nos deja apreciar mejor los fantásticos diseños de personajes de Tetsuya Nomura y escuchar un poco de Teenage City Riot. Esta canción de ALI, la banda japonesa de hip-hop y funk, servirá como ‘opening’ de la serie.

Este tráiler también revela el mes de la fecha estreno del anime The World Ends With You en Japón: abril de 2021. Todavía no conocemos el día exacto en que llegará a las pantallas.

También pudimos ver un nuevo afiche promocional que muestra a los shinigami o ‘reapers’, organizadores del macabro juego en el que están atrapados los protagonistas.

Estén muy pendientes de GamerFocus para enterarse de todas las noticias relacionadas con este esperado ‘anime’.

Via: Gematsu

Fuente: canal oficial de Square Enix Japón en YouTube